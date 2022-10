Ucraina, piano di pace di Elon Musk: Crimea alla Russia e nuovi referendum

Da eroe dell’Ucraina a nemico filorusso: così è cambiata la visione di Elon Musk dopo che quest’ultimo ha proposto un proprio personale piano di pace tra Russia e Ucraina che prevede, tra l’altro, la definitiva appartenenza della Crimea al territorio moscovita.

Elon Musk e il piano di pace in Ucraina

Se all’inizio della guerra aveva vanificato il tentativo dei russi di distruggere i sistemi di comunicazione per isolare Kiev e il resto del paese, sostituendole con la rete dei suoi satelliti Starlink e diventando una sorta di eroe per gli ucraini, ora l’uomo si è trasformato in un traditore. Nel giorno in cui la Duma ha ratificato l’annessione delle regioni ucraine di Lugansk, Donetsk, Zaporizhzhya e Kherson, Musk ha infatti postato su Twitter un suo piano di pace per porre fine a conflitto.

Questo prevedrebbe l’indizione di un nuovo referendum in Donbass sotto il controllo dell’Onu, che porterebbe Mosca a ritirarsi in caso di sconfitta alle urne dei filorussi, ma anche la definitiva appartenenza della Crimea alla Russia (la sua cessione all’Ucraina viene definita un errore commesso da Kruschev nell’era sovietica). Secondo la sua idea, l’Ucraina dovrà, comunque, divenire un paese neutrale e rinunciare all’adesione alla Nato.

Le reazioni

Un piano improponibile giuridicamente (non si può sanare con un referendum un’aggressione condannata dalla comunità internazionale e dalla stessa Onu) e materialmente (in quei territori votano quasi solo filorussi) che ha già scatenato numerose reazioni da entrambe le parti. Dopo che l’ambasciatore ucraino in Germania ha mandato a quel Paese Elon, è sceso in campo il presidente Volodymyr Zelensky rispondendo con un sondaggio: «Siete a favore del Musk filo ucraino o di quello filorusso?».

Anche un altro leader, quello della Lituania, è intervenuto sulla questione: «Caro Musk, se qualcuno ruba le ruote della tua Tesla, questo non lo rende proprietario dell’auto o delle sue ruote. Anche se qualcuno approva il furto». Tra i serrati botta e risposta si è inserito anche Dmitry Medvedev, l’ex presidente russo, che si è complimentato con Musk senza tuttavia rinunciare ad una sprezzante ironia: «Adesso, però, l’agente ombra ha perso la copertura. Merita un avanzamento di grado, rapidamente».