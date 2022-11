Il pressing Usa su Zelensky perché accetti di trattare con Putin

Dietro l’apertura a colloqui di pace anche con Vladimir Putin, e non più con il suo successore, di Volodymyr Zelensky secondo Politico ci sarebbe il pressing ‘leggero’ dell’amministrazione Biden. Lunedì il presidente ucraino ha riproposto le precondizioni per sedersi a un tavolo con Mosca tra cui il ripristino dell’integrità territoriale del Paese, dunque il ritiro russo dai territori occupati, processi per i crimini di guerra e i risarcimenti dei danni provocati dall’invasione. E per la prima volta si è detto disposto a trattare con il suo omologo russo. E dire che solo il 4 ottobre scorso nel decreto in cui l’Ucraina chiedeva l’adesione rapida alla Nato, Zelensky aveva messo nero su bianco «l’impossibilità di negoziare con il presidente russo Vladimir Putin».

Il pressing Usa su Zelensky per sedersi al tavolo delle trattative

Un cambio di rotta che è arrivato, come scrive Politico, dopo giorni di colloqui tra Kyiv e Washington e dopo l’incontro tra Zelensky e il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan. I funzionari Usa, secondo quanto si apprende, non hanno imposto nulla a Zelensky ma solo consigliato al presidente di mostrare la sua volontà di porre fine alla guerra e di trattare anche con Putin. In altre parole, l’Ucraina deve far vedere al mondo che intende davvero risolvere il conflitto. Questo non significa che i negoziati debbano cominciare ora, difficile con l’offensiva russa in corso e il Paese che rischia il blackout. Si tratta per ora di un’operazione di marketing. Come raccontato dal Washington Post poi il veto espresso da Zelensky sul leader del Cremlino, secondo i funzionari Usa, ha creato preoccupazione in alcune parti dell’Europa, dell’Africa e dell’America Latina, dove gli effetti della guerra in termini di costo della vita e carenze alimentari si fanno sentire più distintamente. «Le difficoltà causate dal conflitto in Ucraina sono una questione molto reale per alcuni dei nostri partner», ha riferito una fonte dietro anonimato. Il rischio è che anche in Europa, tra costo dell’energia e inflazione, possa venir meno il sostegno a Kyiv.

L’annuncio di Kyiv alla vigilia delle midterm

Non è un mistero che gli Usa dopo più di otto mesi di guerra e miliardi di aiuti inviati in Ucraina (per l’esattezza 52 miliardi e 311 milioni, di cui 27 miliardi e 645 milioni in armi) – oltre agli 8 mila civili morti di cui 430 bambini – cerchino una via di uscita dignitosa. La prospettiva di un inverno di stallo, e di una cronicizzazione del conflitto certo non aiuta. Democratici e repubblicani nelle ultime settimane hanno spinto il presidente Joe Biden a cercare una soluzione diplomatica al conflitto. I funzionari Usa hanno così cominciato ad avere contatti con le controparti russe e ucraine per tentare di disinnescare future escalation. Non è sfuggita nemmeno la tempistica con cui Zelensky ha illustrato la sua nuova posizione. Il presidente ucraino ha infatti parlato alla vigilia delle midterm, ben consapevole che un avanzamento dei repubblicani (gli scrutini sono ancora in corso) potrebbe mettere in discussione eventuali nuovi finanziamenti.

