Ucraina, Mentana sospende lo Speciale TgLa7 sulla guerra

«Oggi, nel centesimo giorno di guerra, completiamo almeno per ora i nostri appuntamenti quotidiani delle 17». Con un post su Facebook, Enrico Mentana annuncia che lo Speciale TgLa7 pomeridiano, esclusivamente dedicato alla guerra in Ucraina, dopo oggi sarà sospeso. Tre ore al giorno per cento giorni, praticamente sempre in onda in diretta insieme a Dario Fabbri per raccontare e analizzare il conflitto, con i suoi risvolti sull’Ucraina e sull’Europa. Il direttore del TgLa7 ha annunciato così che si fermerà e sui social ha spiegato anche il perché.

Il post di Mentana su Facebook

Mentana si è affidata a Facebook per spiegare i motivi della chiusura ai suoi follower e ai tanti che ogni pomeriggio, per cento giorni, hanno seguito il suo programma. «Oggi, nel centesimo giorno di guerra, completiamo almeno per ora i nostri appuntamenti quotidiani delle 17. È giusto così, ora che il conflitto si fa scontro di logoramento», ha scritto, «Di fronte a notizie importanti saremo pronti a riaprire lo speciale. Adesso, per, è bene concludere. Qui voglio ringraziare – oltre a voi – chi ha lavorato fuori dalle inquadrature, rendendo possibile queste 300 ore di informazione. Arrivederci!».

Lo speciale chiude dopo 100 giorni

A 100 giorni di conflitto ne sono seguiti altrettanti di diretta pomeridiana. Tre ore al giorno, per un totale di circa 300 ore, in cui Enrico Mentana e Dario Fabbri hanno analizzato tutto: dagli attacchi russi alla resistenza ucraina, dalle fake news alle sanzioni fino alle conseguenze. Oggi la chiusura arriva con quest’annuncio. C’è già chi spera che possa tornare a breve con una delle sue classiche maratone sul referendum del 12 giugno sulla giustizia. Intanto La7 chiude il daytime feriale, con tanti altri programmi che andranno in vacanza, almeno per i prossimi mesi estivi.

Il tweet: «In caso di sviluppi saremo qui»

E dopo Facebook, l’annuncio viene dato anche su Twitter. «Oggi è la 100esima volta che ci vediamo in 100 giorni», spiega Mentana nel video diffuso dall’account di TgLa7. «Fu quel 24 febbraio che ci portò a iniziare le trasmissioni dalle 17 alle 20 con le notizie, i commenti e i collegamenti sulla guerra. Oggi è la 100esima volta ed è l’ultima perché abbiamo deciso di interrompere la catena. La guerra troverà ampio racconto nei telegiornali, ma abbiamo voluto interrompere una spirale in cui non si capiva più dove iniziava la necessità del racconto e la necessità di riempire le ore. Ma resta chiaro che se la guerra dovesse avere sviluppi tali da rendere necessaria una copertura maggiore saremo qui dalle 17».