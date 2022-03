Il medico che non scappa dall’Ucraina per non abbandonare la pantera e il giaguaro

In Ucraina, un uomo è bloccato nel seminterrato della sua abitazione con i suoi felini domestici. Non si tratta però di teneri gattini, ma di un giaguaro e una pantera. Girikumar Patil, medico indiano da anni nel Donbass, vive da una settimana al riparo dalle bombe con i due animali che ha acquistato quasi due anni fa dallo zoo di Kiev. «I miei “gatti” si trovano con me, ma mangiano sempre meno», ha detto alla Bbc. «Non posso lasciarli, non me ne andrò senza di loro e li difenderò fino all’ultimo respiro».

Chi è Girikumar Patil, bloccato in Ucraina con un giaguaro e una pantera

Girikumar Patil, 40enne originario dello Stato indiano dell’Andhra Pradesh, vive dal 2007 in Ucraina, dove è giunto per studiare medicina. Ottenuta l’abilitazione in ortopedia, ha trovato lavoro all’ospedale di Severodonetsk, nel Donbass, oggi chiuso per via della guerra contro la Russia. Qui vive in una casa a due piani con sei stanze e un piccolo recinto per gli animali. Sebbene possieda anche tre cani, però, ha una forte passione per i grandi felini. «Mi ha ispirato il mio attore di Bollywood preferito, Chiranjeevi, in un film dove recita accanto ad alcuni leopardi», ha detto alla Bbc.

Per questo, venti mesi fa ha acquistato per 35mila dollari dallo zoo di Kiev due cuccioli, una pantera e un raro ibrido fra leopardo e giaguaro. La prima, Sabrina, aveva solo due mesi, mentre il secondo, Yagwar, quasi due anni. In Ucraina è infatti possibile avere animali meno convenzionali, a patto però di garantire loro spazio sufficiente per una vita sana. «Inizialmente volevo una tigre del Bengala o un leone asiatico», ha detto al New Indian Express. Prima della guerra, come documentano numerose foto, l’uomo era solito uscire per lunghe passeggiate e corse nei boschi. Oggi l’invasione russa lo ha bloccato nella sua abitazione, ma non ha alcuna intenzione di abbandonare i suoi amici a quattro zampe.

«I miei genitori continuano a chiamarmi dall’India chiedendomi di tornare», ha proseguito. «Ho detto loro che non posso lasciare i miei “gatti” qui da soli». Patil ha poi dichiarato che nell’ultima settimana ha abbandonato il suo rifugio solo per acquistare carne per i suoi felini. «Ho preso 23 chilogrammi di tacchino, pollo e pecora a un prezzo quattro volte superiore al normale», ha proseguito. «I miei piccoli però mangiano sempre meno, hanno paura delle bombe intorno a noi».

L’uomo documenta le sue giornate sul proprio canale Youtube

Nonostante la guerra continui senza sosta, Girikumar non si è mai perso d’animo. Ogni giorno documenta la sua vita sul suo canale Youtube Jaguar Kumar Telugu, dove conta quasi 85 mila iscritti. L’obiettivo è raccogliere fondi per aiutare i suoi felini e gli animali in difficoltà in tutta l’Ucraina. Spesso le interruzioni di corrente e della rete internet nel quartiere lo obbligano a interrompere i collegamenti, ma nonostante tutto il suo diario va avanti. «Sono l’unico indiano qui fuori e di notte sono solo nel quartiere», ha concluso alla Bbc. «La maggior parte dei miei vicini si è trasferita nei villaggi vicini, ma io resisterò e proteggerò i miei animali fino al mio ultimo respiro».