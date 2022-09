Ucraina, Mark Hamill al fianco di Zelensky a caccia di fondi per «l’esercito dei droni»

Da qualche ora l’Ucraina ha dalla sua parte un cavaliere Jedi. Battute cinematografiche a parte, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ricevuto il sostegno, non soltanto metaforico, dell’attore Mark Hamill. La star di Hollywood è nota per aver interpretato Luke Skywalker, il protagonista della saga di Star Wars. Ieri c’è stato anche un confronto in videocall tra i due, con Hamill a ribadire il proprio impegno per sostenere l’Ucraina attivamente, finanziando con una raccolta fondi l’acquisto dei droni. L’attore diventa così un ambasciatore «dell’esercito dei droni», quasi un richiamo a uno dei film di Guerre Stellari. Si tratta dell’ennesimo vip che appoggia la raccolta United24.

Hamill: «Russia impero del male»

«In questa lotta lunga e impari, l’Ucraina ha bisogno di un sostegno continuo. Ecco perché sono stato onorato che il presidente Zelensky mi abbia chiesto di diventare un ambasciatore dell’Esercito dei droni», ha detto Hamill. Con un tweet in cui mostra la foto del leader ucraino di fronte a uno schermo sul quale appare il suo volto, l’attore si schiera ufficialmente. La Russia, per lui, è un «impero del male». Un riferimento diretto alla saga di cui è stato protagonista sia negli anni ’80 sia nei tempi recenti, dopo l’acquisto da parte della Disney dei diritti del film, la nuova trilogia e le serie prodotte e pubblicate sulla piattaforma plus.

Honored to be an Ambassador for the Army of Drones and to help President Zelenskyy and the people of Ukraine in any way possible 🇺🇦@ZelenskyyUA @U24_gov_ua pic.twitter.com/1JafSR7Nny — Mark Hamill (@MarkHamill) September 29, 2022

Mark Hamill: «Bisogna fare squadra»

«So per certo», ha dichiarato Mark Hamill, «che gli ucraini hanno bisogno di droni per proteggere la loro terra, la loro libertà e i valori dell’intero mondo democratico. Ora è il momento migliore che tutti facciano squadra e aiutino l’Ucraina ad affrontare questa guerra con l’impero del male». L’attore è soltanto l’ultimo dei volti noti schieratisi al fianco del presidente Volodymyr Zelensky, che ha richiamato personalità come Barbra Streisand, Liev Schreiber, Imagine Dragons, Andriy Shevchenko, Elina Svitolina e Demna Gvasalia. Tanti anche gli attori che si sono recati in Ucraina, come Jessica Chastain, Ben Stiller e Angelina Jolie ad agosto.