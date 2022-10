Ucraina, l’oncologa dei bambini uccisa dai raid russi sulla città

Notizie tragiche dall’Ucraina, l’oncologa dei bambini Oksana Leontieva è stata uccisa dai missili durante i raid russi su Kiev. Si tratta dell’ennesima vittima su territorio ucraino a causa dei bombardamenti russi e della guerra che procede senza fermarsi mai.

L’oncologa dei bambina vittima delle bombe su Kiev

L’oncologa dei bambini Oksana Leontieva ha perso la vita a causa dei bombardamenti russi sulla capitale ucraina. La dottoressa si occupava del reparto di trapianto di midollo osseo dell’ospedale oncologico pediatrico di Okhmatdyt di Kiev. Oksana Leontieva dopo aver lasciato suo figlio all’asilo si è diretta verso il lavoro ma non ha mai raggiunto la sua destinazione: durante il percorso è stata uccisa dai missili russi sul centro della capitale.

La notizia del decesso è stata data dal suo ospedale. La struttura sanitaria ricorda Leontieva come «una persona fantastica e un medico dedito e responsabile. Una vera professionista che ha sempre supportato pazienti e colleghi». Oksana Leontieva è solo un’altra vittima delle centinaia di donne ucraine, tra militari e civili, uccise dall’inizio del conflitto.

I bombardamenti russi sulle città ucraine

Non solo la capitale è stata colpita dai raid russi ma anche altre città ucraina, in particolare Kharkiv è stata presa di mira dall’esercito russo. L’arcivescovo maggiore di Kiev, Svjatoslav Sevcuk, in un video messaggio ha spiegato: «Il nemico sta cercando di intimidire questa città, che è stata già annessa alla Federazione Russa in contumacia, minacciando quelle persone che la difendono con coraggio. Il centro di Kharkiv ha tremato sotto i colpi russi ed è stato distrutto uno degli ospedali della città. In fiamme il centro urbano».

Questi attacchi sono stati commentati anche dalle Nazioni Unite che li hanno definiti «scioccanti» e «ripugnante», evidenziando un «uso barbaro della forza contro civili indifesi». Il 22 marzo 2022 un bombardamento russo provocò 17 vittime tra il personale del nosocomio della martoriata città portuale nel sud dell’Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky ha parlato di «crimini di guerra», invitando i cittadini ucraini, europei e i residenti delle città attaccate a denunciare i comportamenti del paese russo.