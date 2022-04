Ucraina: Ivan Vavassori è vivo e si trova in ospedale

Ivan Vavassori, il foreign fighter italiano andato a combattere in Ucraina con le brigate internazionali è vivo ed è sopravvissuto con la sua squadra a un attacco russo a Mariupol. A confermarlo il padre Pietro Vavassori, titolare dell’Italsempione ed ex patron della pro Patria di Busto Arsizio. Il 29enne ex calciatore nato in Russia e figlio adottivo di Alessandra Sgarella, l’imprenditrice sequestrata nel 1998 e rimasta prigioniera per nove mesi della ‘ndrangheta, e poi morta di malattia nel 2011, si era arruolato a fine febbraio.

L’allarme lanciato sui social

Ivan era scomparso da tre giorni e si temeva per la sua vita. L’allarme era stato lanciato su Instagram e Facebook tre giorni fa. «Ci dispiace informarvi», avevano scritto domenica i gestori delle sue pagine social, «che la scorsa notte durante la ritirata di alcuni feriti in un attacco a Mariupol, due convogli sono stati distrutti dall’esercito russo. In uno di questi c’era forse anche Ivan, insieme col 4° Reggimento. Stiamo provando a capire se ci sono sopravvissuti». Lunedì 25 aprile un barlume di speranza: «La squadra di Ivan», si leggeva sempre sui social, «è sopravvissuta. Stanno provando a tornare, ma sono circondati da forze russe così non sappiamo quando e quanto tempo dovranno impiegarci». «Nell’attacco», terminava il messaggio, «ci sono 5 persone morte e 4 ferite, ma non sappiamo i loro nomi». Martedì all’alba la conferma che Ivan è sopravvissuto e si trova in ospedale ferito.

Vavassori si è arruolato con la legione di difesa internazionale Ucraina

Ivan adottato quando aveva cinque anni, ha giocato a calcio in serie C per il Legnano, la Pro Patria e il Bra, facendo un’esperienza anche in Bolivia, nella squadra del Real Santa Cruz. All’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina ha lasciato il campo da calcio per combattere a fianco delle truppe di Kyiv. Nella ‘Legione di difesa internazionale Ucraina’, è diventato il ‘comandante Rome’ o ‘Aquila nera’ per l’abitudine, come ha raccontato lui stesso su TikTok, di mettere un nastro nero intorno al caricatore del suo mitra.

I foreign fighter italiani nel conflitto

Secondo le ultime informative, i ‘foreign fighter’ italiani che combattono in Ucraina sarebbero meno di 20, probabilmente 17: otto con i separatisti filo russi nel Donbass e nove con gli ucraini. Tra le vittime filo russe c’era anche Edy Ongaro, detto Bonzambo, ultrà del Venezia e attivista dei centri sociali del Nord Est, ucciso a fine marzo. Invece per la Russia gli italiani in armi sarebbero 60, di cui 10 già tornati in patria e 11 morti in battaglia, una notizia che però “non risulta” all’intelligence italiana.