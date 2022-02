Ucraina: Ue e Usa devono decidere come fermare Putin, il tema di War Room

Proseguono gli appuntamenti con War Room, il format web di Enrico Cisnetto che tratta i grandi temi di attualità, politica ed economia. Al centro del dibattito di oggi 24 febbraio la crisi in Ucraina. Dopo il riconoscimento da parte di Vladimir Putin delle repubbliche separatiste di Lugansk e Donetsk e l’inizio dell’invasione russa, Unione europea e Stati Uniti devono decidere come fermare il presidente russo. Ospiti del dibattito Marta Dassù, direttrice di Aspenia, senior advisor per gli Affari europei dell’Aspen Institute; Alessandro Minuto-Rizzo, presidente Nato Defense College Foundation e già segretario generale ad interim della Nato e Claudio Tito corrispondente da Bruxelles ed editorialista di La Repubblica