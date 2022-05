Ucraina, a Kyiv nasce il museo sull’invasione russa

A tre mesi dall’inizio dell’invasione russa, in Ucraina nasce il primo museo sul conflitto. Nonostante la guerra sia ancora in corso, a Kyiv è stato creato un vero e proprio punto all’area aperta accanto al Museo di Storia Militare dell’Ucraina in cui vengono raccolti i reperti dei bombardamenti. Lo ha ideato il direttore del museo ucraino, Dmytro Hainetdinov, e si tratta di un vero e proprio percorso sul marciapiede di via Kriposnyi. Ci sono carcasse di mezzi blindati di Mosca, armi abbandonate, resti di aerei e corazzati vari. Un progetto che ricalca quanto accade al Museo della Seconda Guerra Mondiale della capitale, dove è stata inaugurata la mostra di reperti Ucraina crocefissa.

Hainetdinov: «Importante mostrare cosa succede»

A spiegare il senso dell’iniziativa è stato il direttore Dmytro Hainetdinov, ideatore del progetto. «Abbiamo fatto in fretta perché è importante mostrare cosa succede quando non vengono apprese le lezioni della storia», ha dichiarato, come riporta Repubblica. Tanto il Museo di Storia Militare quanto quello della Seconda Guerra Mondiale a Kyiv hanno cominciato a ricevere una lunga serie di reperti già dai primi giorni dopo l’inizio dell’invasione, lo scorso 24 febbraio. «È importante», prosegue Hainetdinov, «preservare quello che abbiamo sperimentato, per i posteri ma pure per gli sfollati ucraini che se ne sono andati a milioni durante le prime settimane del conflitto e che ora stanno tornando a casa, in modo da dare loro il senso concreto della guerra».

Il museo dell’invasione: dagli stivali dei soldati russi alle cupole delle chiese

E non ci sono soltanto pezzi di blindati o di aerei. Tra le opere ce ne sono alcune elaborate, come l’installazione di oltre un centinaio di paia di stivali tolti ai soldati russi morti, sistemati all’interno di una stella rossa, simbolo dell’Unione Sovietica. E poi ancora le cupole di alcune chiese bombardate, passaporti, documenti, icone che recano i fori dei proiettili che le hanno trapassate. C’è anche un rifugio ricostruito, così come un televisore che ribalta continue immagini della propaganda russa.

Il museo in Russia con le uniformi dell’invasione

Quasi in contemporanea, la Russia ha risposto al museo ucraino. A Tula, cittadina poco a sud di Mosca, è stato inaugurato nei giorni scorsi un progetto simile. Si tratta di una mostra con armi e uniforme che l’esercito russo sta attualmente usando durante l’invasione in Ucraina. Un tipo di narrazione opposta: se a Kyiv si dà speranza a chi resta, in Russia si tenta di far passare un messaggio con la propria visione. Quella di una guerra necessaria, contro il nazismo, come accaduto a Mosca nelle scorse settimane quando l’Ucraina è stata paragonata, a suon di installazioni culturali, alla Germania di Hitler.