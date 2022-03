Guerra in Ucraina, l’app dei trasporti che ora annuncia i bombardamenti

Prima della guerra, era l’app migliore per prendere i mezzi pubblici e pagare i parcheggi. Ora è strumento essenziale per difendersi dai bombardamenti russi. Kyiv Digital, servizio mobile della capitale ucraina, ha mutato il suo format e ora fornisce allarmi sugli attacchi e informazioni sui rifugi più vicini. L’app, disponibile gratuitamente sugli store online, conta oggi 1,5 milioni di utenti, il 50 per cento in più rispetto ai mesi antecedenti al conflitto.

LEGGI ANCHE: Dalla messaggistica al walkie-talkie, le app più scaricate dai cittadini ucraini

L’app fornisce informazioni sui rifugi della capitale ucraina

Kyiv Digital ha mutato il suo assetto in appena 24 ore dopo l’invasione della Russia. Fondamentale è stato il lavoro di Petro Oleynch, vicesindaco di Kyiv e capo dell’ufficio per lo sviluppo digitale della città. Oggi la piattaforma presenta diversi servizi tra cui una mappa dei rifugi antiaerei e avvisi collegati agli allarmi della capitale. È possibile anche individuare la posizione delle farmacie aperte, con particolare attenzione alla disponibilità di insulina, e dei luoghi per rifornirsi di acqua e pane. Spazio anche ai veterinari e i rifornitori di carburante. «Kyiv Digital è ormai essenziale per chiunque si trovi ancora in città», ha detto al Guardian un portavoce di Oleynch.

«Fra le opzioni che apprezzo di più c’è il fatto che arrivi una notifica al termine degli attacchi», ha dichiarato invece Denys Malakhatka, ricercatore bloccato a Kiev. «Penso che sia importante sapere quando è finita, in modo da tirare il fiato». L’utilizzo dell’app prevede necessariamente un collegamento al Gps e alla rete Internet, pertanto il governo ha provveduto a fornire di Wi-Fi oltre 200 rifugi antiaerei in città. «Kiev e altre città ucraine stanno lavorando in modo più coeso e produttivo che mai», ha proseguito i portavoce del vicesindaco. «Questa è la nostra casa, qui vivono i nostri figli. Combatteremo fino all’ultimo». Non tutti, però, sono entusiasti della novità. «A volte arrivano anche 10 allarmi al giorno», ha detto al Guardian il volontario Kyle Kondratiev. «Quando dormo vorrei non sentirli».

Non solo app dei trasporti, l’idea di Google per gli utenti Android

L’idea di Kyiv Digital non è però isolata. Qualche giorno fa Google aveva annunciato una collaborazione con il governo dell’Ucraina per inviare agli utenti Android notifiche sui raid aerei dei russi. «L’iniziativa è complementare rispetto ai sistemi di allarme antiaereo già esistenti nel Paese», aveva detto l’azienda americana in una nota ufficiale. «Il servizio si basa sugli avvisi trasmessi dal governo». Novità anche sul Play Store. Google ha infatti consentito ai proprietari di hotel e abitazioni nei Paesi confinanti di indicare stanze e alloggi gratuiti per i rifugiati. Non appena il database avrà raccolto dati a sufficienza, verrà effettuato un aggiornamento per collegarli direttamente con Google Maps.