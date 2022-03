Ucraina, Giulia Schiff, ex pilota italiana espulsa dall’Aeronautica, ora combatte contro la Russia

Giulia Schiff, ex pilota italiana espulsa dall’Aeronautica, ora è in Ucraina, come volontaria nelle Forze speciali della Legione internazionale e combatte contro i militari russi. Nel frattempo, sta girando anche un video per Le Iene, che durerà finché sarà in missione, e di cui stasera, 23 marzo, su Italia 1, sarà mandata in onda la prima puntata. La giovane è stata vittima di nonnismo e bullismo nel 2018. Ed è stata proprio la trasmissione a occuparsi del suo caso, quando ha denunciato le violenze subite nel corso del suo “battesimo del volo”.

Chi è Giulia Schiff, l’ex pilota italiana che sta combattendo in Ucraina

Giulia Schiff, 23 anni, è nata a Mira in provincia di Venezia. Inseguendo il sogno di diventare pilota, ha frequentato l’Accademia di Pozzuoli. Il 7 aprile 2018, dopo aver terminato la sua prova alla scuola di volo di Latina, stando ai suoi racconti, è stata vittima di nonnismo violento: è stata presa di peso da otto dei suoi compagni, frustata, poi, dopo essere stata spinta con la testa contro l’ala di un aereo, è stata buttata in piscina. La giovane ha prontamente denunciato gli otto ex colleghi sergenti del 70esimo Stormo dell’Aeronautica di Latina, che sono stati chiamati a processo con le accuse di violenza privata e lesioni nei suoi confronti. La difesa non ha negato l’accaduto, ma ha ricondotto la pratica a una “tradizione”. La giovane è stata espulsa dall’Aeronautica. Tra le motivazioni poi indicate, «L’espulsione del sergente Schiff è conseguenza diretta dell’insufficiente voto in attitudine militare e professionale». Giulia Schiff non si è mai arresa. Il Consiglio di Stato, però, pochi mesi fa ha respinto il suo ricorso.

Giulia Schiff, pilota volontaria in Ucraina, contro le forze russe

Già il giorno dopo l’invasione, la giovane su Facebook manifestava in modo chiaro la sua indignazione per l’invasione russa dell’Ucraina: «Non vedo da parte dell’Europa la reazione che meriterebbe lo scempio che sta subendo l’Ucraina da parte di Putin. Non ci sono giustificazioni per non reagire. Bisogna soccorrere un Paese che non si può difendere da solo invaso da una delle potenze del mondo tra l’altro con motivazioni ridicole… a maggior ragione che è nostro vicino di casa».

Poi, ha deciso di prendere parte alla battaglia ed è partita per l’Ucraina come volontaria nelle Forze speciali della Legione internazionale. È l’unica donna arruolata come volontaria nella Legione.