Ucraina, perché la Germania frena sulla fornitura di Leopard 2

Il vertice tedesco di Ramstein si è rivelato una delusione per Volodymyr Zelensky e tutta l’Ucraina. I padroni di casa hanno infatti detto no alla fornitura dei Leopard 2, i carri armati di ultima generazione prodotti dalla Germania, che secondo Kyiv potrebbero ribaltare il corso del conflitto. «Dovremo ancora lottare per la fornitura di carri armati moderni, ma ogni giorno rendiamo più evidente che non c’è alternativa», ha dichiarato il presidente ucraino. Dopo aver elogiato il Regno Unito per aver proceduto con l’impegno dei carri armati Challenger 2, anche iI vice ministro degli Esteri, Andriy Melnyk, ha espresso frustrazione per l’indecisione della Germania.

Le pressioni di Kyiv e i timori di Berlino

«Abbiamo avuto una franca discussione sui Leopard 2», ha affermato il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov, dicendosi certo che, comunque, i colloqui sul tema continueranno. La Germania non ha ancora deciso se inviare i carri armati in Ucraina o consentire ad altri Paesi di donare i propri. Il timore, condiviso dal cancelliere Olaf Scholz e dal neo ministro della Difesa Boris Pistorius, è l’allargamento del conflitto in caso di ulteriori forniture militare all’esercito ucraino. I Leopard 2, infatti, aumenterebbero la capacità offensiva di Kyiv, cosa che potrebbe portare a un’escalation del conflitto.

Gli altri Paesi hanno bisogno del via libera della Germania

I Leopard 2 sono stati progettati specificamente per competere con i carri armati russi T-90, utilizzati dall’esercito di Mosca nella guerra in Ucraina. In base alle leggi tedesche sulle esportazioni, altri Paesi che vogliono fornire Leopard, come la Finlandia e la Polonia, non possono farlo finché Berlino non dà il via libera. La Germania, intanto, ha annunciato un pacchetto di aiuti militari da un miliardo di euro destinato alle forze ucraine.