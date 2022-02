Ucraina, le figlie del portavoce del Cremlino e di Eltsin: «No alla guerra»

Il popolo russo non appoggia totalmente l’operato di Vladimir Putin e ora le voci che si levano contro il leader della Russia diventano sempre di più. Al fianco di chi protesta in piazza contro la guerra in Ucraina, con tanto di arresti da parte del Cremlino, c’è anche chi lancia messaggi in favore della pace e contro lo stesso Putin. Non solo gente comune, ma anche personaggi che creano grossi grattacapi al governo di Mosca. Ultima in ordine temporale è stata Elizaveta Peskova, la figlia del portavoce del presidente russo Dmitrij Peskov, che insieme alla madre Katerina Peskova, ex moglie del dirigente russo, hanno pubblicato su Instagram il proprio disappunto.

Il messaggio di Elisaveta Peskova

Elisaveta Peskova ha 24 anni e per lanciare il proprio messaggio contro l’approccio bellico della Russia all’Ucraina ha usato Instagram. Una story con scritto in cirillico «#NoAllaGuerra». Le ha fatto eco la madre, Katerina, che in un post ha pubblicato un cuore con la bandiera ucraina. Messaggi chiari da due donne della famiglia di Peskov, strettamente legato a Vladimir Putin in quanto suo personale portavoce. Le frasi e le immagini delle due donne hanno rapidamente fatto il giro del mondo.

Le figlie di Eltsin e Abramovich contro Putin

Ma Elisaveta Peskova e la madre Katerina non sono le uniche donne ad essersi esposte come figure “eccellenti” contro la guerra. Anche Tatiana Yumasheva, figlia dell’ex presidente Boris Eltsin, ha scritto sui social, stavolta su Facebook, un post contro l’invasione russa. Un messaggio contro il conflitto proveniente dalla figlia proprio di chi ha consacrato Putin come suo successore potrebbe avere un peso rilevante. Peso che spera di esercitare anche Sofia Abramovich, figlia di Roman Abramovich, oligarca famosissimo per essere anche il presidente del Chelsea e molto amico di Vladimir Putin. La donna si scaglia proprio contro il presidente, affermando che dire che la «Russia vuole una guerra in Ucraina» è «la bugia più grande e di maggiore successo della propaganda del Cremlino».