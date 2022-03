Ucraina, Fabrizio Corona annuncia di voler andare a combattere

«Andrò. Voglio morire in gloria». Fabrizio Corona intende arruolarsi e andare a combattere in Ucraina. Almeno così dichiara sulla sua pagina Instagram, dove, in questi giorni, condivide notizie sulla crisi ucraina, articoli di giornale, approfondimenti e commenti. Sulla pagina social, Corona ha pubblicato lo stralcio di un discorso di Zelensky: «Chiunque voglia unirsi alla difesa dell’Ucraina, dell’Europa e del mondo può venire a combattere fianco a fianco con noi ucraini. Sarà la prova del vostro sostegno al nostro Paese». E poi, commentando la dichiarazione, ha scritto: «Io voglio andare. Andrò. Voglio morire in gloria». Immediati i commenti e soprattutto le critiche dei follower.

La risposta della Rete al desiderio di Fabrizio Corona di combattere un Ucraina

Fabrizio Corona così ha espresso il suo desiderio di combattere con la resistenza ucraina, per sostenere la causa della libertà del popolo assediato dai russi. Il post ha suscitato, subito e inevitabilmente, il dibattito su internet, tra commenti e battute. «Ma dove vai che se volano due schiaffi ne prendi 20?», si legge in un commento. «Falla finita patetico», aggiunge un altro. «A prendere le mine in camicia», recita un ulteriore messaggio. «Ma ‘ndo vai se la libertà non ce l’hai», ha sottolineato un altro utente ancora, riferendosi ai domiciliari di Corona e all’obbligo di continuare il percorso terapeutico fuori dal carcere.

Fabrizio Corona e l’uso dei social per dichiarazioni che accendono il dibattito

Non è la prima volta che l’ex Re dei paparazzi affida ai social dichiarazioni “forti”, che poi animano il dibattito, facendolo travolgere da critiche, battute, attacchi. Un momento per tutti, quando un anno fa, alla revoca dei domiciliari, per protesta, si procurò delle ferite e poi pubblicò sui social le fotografie del suo viso insaguinato, a dare la misura della sofferenza per quella decisione. E anche del temperamento. Anche allora le sue pubblicazioni rimbalzarono velocemente su internet, esponendolo a più di una critica.