Ucraina, elicottero precipita su un asilo a Brovary: morto il ministro dell’Interno

Tragedia questa mattina in Ucraina, in particolare in una zona residenziale di Brovary, dove un elicottero del Servizio di emergenza statale si è schiantato provocando un bilancio di almeno 16 morti. Nell’incidente hanno perso la vita anche il ministro dell’Interno ucraino Denys Monastyrskyi il suo vice Yevhen Yenin e un sottosegretario.

Il capo della polizia nazionale Ihor Klymenko ha confermato la notizia rendendo noto che, delle sedici vittime, nove erano a bordo del velivolo e due sono bambini. «Ventidue persone sono ricoverate in ospedale, di cui dieci minori. Tutti i servizi di soccorso ed emergenza stanno lavorando sul posto. L’ispezione della scena è tuttora in corso», ha spiegato.

Secondo quanto ricostruito, il velivolo avrebbe colpito un asilo prima di schiantarsi vicino ad un edificio residenziale. Dopo lo schianto, i bambini e il personale sono stati fatti evacuare dall’edificio. Il relitto dell’elicottero era visibile all’esterno di un edificio in fiamme. Al momento dell’incidente era buio e nebbioso.

As a result of a helicopter crash in Brovary Minister and Deputy Minister of Internal Affairs of Ukraine died. Emergency Service helicopter crashed at local kindergarten. 16 dead, two of them children. Terrible tragedy. pic.twitter.com/KiKR5ItDoI

— Maria Avdeeva (@maria_avdv) January 18, 2023