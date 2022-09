Ucraina, nel Donbass al via i referendum per l’annessione alla Russia

Alla fine i referendum per l’annessione alla Russia delle repubbliche separatiste di Donetsk e Luhansk, che erano stati rimandati a causa della controffensiva ucraina, si faranno. E molto presto: dal 23 al 27 settembre. Il presidente della Repubblica Popolare di Luhansk Leonid Pasechnik ha firmato il provvedimento per la convocazione del voto. Lo riferiscono le agenzie russe. La Repubblica Popolare di Luhansk e quella di Donetsk, che hanno dichiarato in modo unilaterale l’indipendenza dall’Ucraina il 12 maggio 2014, a seguito di un referendum, è riconosciuta a livello internazionale da pochissimi Stati: Siria, Corea del Nord e Russia. Il riconoscimento delle due repubbliche separatiste del Donbass da parte di Vladimir Putin, arrivato il 21 febbraio, è stato uno degli ultimi passi prima dell’invasione dell’Ucraina.

In corso preparativi anche nelle oblast’ di Kherson e Zaporizhzhia

Non solo Luhansk e Donetsk, però. Sono in corso preparativi per analoghi referendum anche a Kherson e a Zaporizhzhia. «Tenendo conto delle richieste delle organizzazioni pubbliche e degli abitanti della regione, i vertici dell’amministrazione di Kherson hanno deciso di tenere un referendum sull’adesione della regione alla Federazione Russa», ha scritto su Telegram il capo dell’amministrazione a Kherson, Vladimir Saldo. «Siamo certi che l’adesione alla Russia non sarà solo il trionfo della giustizia storica, ma proteggerà anche il territorio della regione, aprirà nuove opportunità nel percorso per la rinascita e il ripristino del potere della nostra terra e il ritorno a una vera vita pacifica», ha detto il presidente del Consiglio civico, Vladimir Ovcharenko. Durante l’attuale controffensiva le forze ucraine hanno ripreso il controllo di aree della regione di Kherson, ma i centri principali restano in mano ai russi.

Kyiv: «Ricatto ingenuo dettato dalla paura della sconfitta»

Anche nell’oblast’ di Zaporizhzhia nei prossimi giorni si potrebbe tenere un referendum per l’adesione alla Russia. Lo scrive l’agenzia di stampa russa Ria Novosti citando il presidente del movimento “Siamo insieme alla Russia” Vladimir Rogov: «Siamo pronti a esercitare il nostro diritto all’autodeterminazione e a porre fine alla questione dell’appartenenza territoriale del territorio di Zaporizhzhia». Proprio oggi a Melitopol si è tenuto il congresso dei cittadini dell’oblast’, per discutere dello svolgimento del referendum sull’adesione alla Russia.

«Il referendum si terrà e nessuno potrà annullarlo. Le regioni di Kherson e Zaporizhzhia, così come tutti i territori liberati, diventeranno presto parte della Federazione Russa», ha dichiarato Kirill Stremousov, vice capo dell’amministrazione della regione di Kherson. Da parte sua, il capo dell’ufficio della presidenza dell’Ucraina, Andrii Yermak, ha commentato «l’orrore dei referendum» definendoli «ricatto ingenuo dettato dalla paura della sconfitta», messo in atto «da coloro che sanno combattere solo contro bambini e civili».