Ucraina, vietati musica e libri russi

L’Ucraina vieta libri e musica russi. La Verkhovna Rada, Parlamento di Kyiv, ha infatti approvato due disegni di legge che mettono al bando compositori e autori di Mosca dai media e dagli spazi pubblici. L’obiettivo è continuare il processo di “derussificazione” del Paese, evitando ogni propaganda mediatica di Mosca. Tutti gli artisti che condannano la guerra potranno chiedere un’esenzione tramite la firma di alcuni documenti scritti. Il bando non colpisce tutti coloro che sono morti prima del crollo dell’Unione Sovietica nel 1991, anno in cui l’Ucraina ha dichiarato la propria indipendenza.

Cosa prevede la nuova legge ucraina che bandisce musica e libri della Russia

Il Parlamento ucraino ha approvato i disegni di legge nella giornata di ieri con 303 voti favorevoli su 450 deputati. Il documento, come sottolinea la Bbc, intende «ridurre al minimo il rischio di un’eventuale propaganda ostile attraverso la musica». Le autorità sperano inoltre di aumentare le vendite degli autori nazionali offrendo maggiore spazio nei media. Per l’entrata in vigore manca soltanto la firma del presidente Volodymyr Zelensky, che appare tuttavia una mera formalità. In riferimento alla musica, il divieto colpirà tutti gli artisti che hanno deciso di mantenere la cittadinanza russa dopo il crollo dell’Unione Sovietica nel 1991. Pertanto, brani di compositori come Tchaikovsky e Shostakovich potranno ancora essere riprodotti. Il bando si estenderà a ogni spazio pubblico, tra cui scuole, trasporti, alberghi, cinema, ristoranti e mezzi di comunicazione come tv e radio.

Non mancano però le eccezioni. Tutti i cittadini russi che condanno la guerra potranno chiedere un’esenzione presentando un documento firmato al servizio di sicurezza nazionale. In esso sarà necessario dichiarare la sovranità e l’integrità dell’Ucraina e invitare la Russia a fermare la guerra contro Kyiv. Previsto intanto un aumento delle trasmissioni di canzoni ucraine in radio, che raggiungeranno il 40 per cento della scaletta, e dell’utilizzo della lingua ucraina in tv, che salirà al 75 per cento. Al bando poi anche i libri russi. Non potranno essere importati volumi da Russia, Bielorussia e territori ucraini occupati. Divieto anche per il materiale russo proveniente da altre nazioni. I libri stranieri giungeranno soltanto in lingua ucraina, nonostante diverse aree del Paese considerino il russo come idioma principale. Simili esenzioni sono previste per gli autori che pubblicamente rifiuteranno la guerra. Lo ha confermato su Facebook la vicepresidente del parlamento Olega Kondratyuk.