L’Ucraina e i piani dell’Occidente per la ricostruzione

Otto mesi di guerra hanno portato l’Ucraina al collasso, il Paese è tenuto in piedi solo grazie agli aiuti dall‘estero, soprattutto da parte del Fondo monetario internazionale, degli Stati Uniti e dell’Unione europea. Quest’anno l’economia ucraina crollerà di circa il 40 per cento, secondo le stime della Banca Mondiale. E gli ultimi otto anni, dall’inizio del conflitto nel 2014, non sono stati facili, con i problemi strutturali di un Paese comunque in guerra, la corruzione cronica, il sistema oligarchico difficile da smantellare e gli obiettivi di riforme radicali sostanzialmente falliti dal predecessore di Volodymyr Zelensky, Petro Poroshenko. Non che prima andasse meglio, tra il cleptocrate filorusso Victor Yanukovich e il vincitore della rivoluzione arancione Victor Yushchenko, l’Ucraina è rimasta bloccata nella transizione postosovietica e sempre in bilico sull’orlo della bancarotta.

Per l’Ucraina il default è solo ritardato

L’invasione cominciata il 24 febbraio ha spinto Kyiv ancora più verso il basso: il quadro macroeconomico è quello di un Paese che sarebbe già andato in default, evitato solo con la moratoria di due anni decisa dagli Stati creditori occidentali in estate. Una sorta di salvagente temporaneo in attesa di vedere l’evoluzione del conflitto. La guerra ha bloccato l’economia, l’industria pesante è ferma, l’agricoltura si sta salvando in parte dopo l’accordo sul grano e lo sblocco dei porti per le esportazioni, su cui però pende la spada di Damocle russa con la minaccia di potere fermare tutto di nuovo da un momento all’altro.

I danni secondo stime della Banca mondiale ammontano a 350 miliardi di dollari

In Ucraina è esplosa la disoccupazione, circa il 35 per cento. L’inflazione a fine anno salirà oltre il 30. La grivna, la valuta nazionale, è crollata nei confronti di dollaro ed euro, tenuta a galla solo dalla Banca centrale. Il deficit mensile del governo di Kyiv si aggira sui 5 miliardi di euro, un buco che il conflitto sta allargando progressivamente. E poi i danni: a settembre le stime della Banca mondiale parlavano di 350 miliardi di dollari, cifra in costante aumento che più realisticamente andrà raddoppiata (finora tra aiuti umanitari, prestiti e armi Usa, Ue e altri Paesi hanno raccolto 93 miliardi di dollari). La tattica russa in questa seconda fase della guerra è diretta soprattutto a colpire le infrastrutture civili, in particolare quelle energetiche. Dai primi attacchi a tappeto cominciati il 10 ottobre circa il 30 per cento di queste è stato distrutto, causando danni enormi sia sul breve periodo, in vista dell’inverno, e anche su quello più lungo, con nessuna trattativa di pace all’orizzonte e i missili di Mosca che non smettono di cadere un po’ ovunque nel Paese.

L’Occidente pensa alla ricostruzione in vista delle privatizzazioni di Zelensky

Kyiv sopravvive quindi grazie alle iniezioni di liquidità occidentali che servono in primo luogo per far funzionare l’apparato statale e tamponare le falle, discorso a parte ovviamente per gli aiuti militari, conteggiati a parte. L’Occidente naviga a vista, molto dipende appunto da che piega prenderà la guerra nella primavera del 2023, dopo il probabile congelamento invernale, ma il tema della ricostruzione, e della spartizione di quello che rimarrà dello Stato ucraino dopo il programma di privatizzazioni iniziato in piccolo a settembre, ma che promette grandi affari per chi vorrà investire quando verranno dismesse le grandi aziende statali, da quelle energetiche a quelle delle telecomunicazioni passando per i complessi industriali, anche militari, è già all’ordine del giorno, sia sull’asse Usa-Gran Bretagna, quello in prima fila, che in Europa.

La Germania in prima linea

Non è un caso che dopo la prima conferenza sulla ricostruzione tenutasi in Svizzera a luglio, sia stata la Germania a rilanciare la questione in questi giorni con vertici bilaterali e internazionali centrati sugli aiuti all’Ucraina. Se il cancelliere Olaf Scholz ha espresso qualche preoccupazione sulle capacità ucraine che canalizzare i miliardi di euro in arrivo e ha detto di attendersi una lotta decisa alla corruzione e la certezza dello stato di diritto da parte di Kyiv per chi aiuta e investe nel Paese, rimangono i tanti dubbi su come in realtà andrà a finire. Dubbi legati da un lato all’andamento concreto del conflitto e a quanto la Russia sarà in grado di gestirlo di fronte alla spinta occidentale al fianco dell’Ucraina, dall’altro a se e come i Paesi europei riusciranno ad anestetizzare gli effetti shock sulle rispettive economie, che ora sono solo all’inizio.