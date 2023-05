L’Ucraina tra i passi falsi di Kyiv e il freno delle colombe Usa

Secondo il Washington Post, che non è il Vangelo, ma quando si tratta di soffiate dal Deep State, esattamente come il New York Times, si può essere certi che le notizie contengano indicazioni concertate dirette agli alleati ucraini, i servizi segreti di Kyiv avrebbero voluto colpire Mosca e il territorio russo, la base sul Mar Nero di Novorossiysk, in occasione del primo anno di guerra. L’intervento diretto di Washington avrebbe evitato che le operazioni programmate portassero a una pericolosa escalation e messo un freno alle iniziative estreme degli uomini di Kirill Budanov, il capo dell’intelligence miliare ucraina, che nel corso del conflitto ha dimostrato di voler agire con una certa indipendenza, al di là dei consigli statunitensi.

Le operazioni di Kyiv non concordate che hanno irritato gli Usa

Gli attacchi a Mosca e altrove si sarebbero inseriti in quella serie di operazioni non concordate con gli Usa negli ultimi mesi che hanno creato più di uno screzio tra Kyiv e Washington: dall’assassinio nella capitale russa di Daria Dugina, saltata in aria in un’autobomba che doveva eliminare in realtà suo padre Alexander, al sabotaggio di Nord Stream, il gasdotto sotto il Baltico fatto esplodere, sempre secondo le gole profonde dei servizi americani da un presunto gruppo filoucraino. In realtà la vera storia è ancora da decifrare, visto che in questo caso lo scaricabarile su Kyiv può essere servito ad allontanare pubblicamente i sospetti da casa propria. Fatto sta che si tratta di episodi, a a cui se ne associano altri, come quello dell’attentato al ponte di Kerch o l’attentato a San Pietroburgo contro il blogger Vladlen Tatarsky, che hanno condotto a contrasti tra i falchi a ucraini e la corrente moderata Usa, messi poi in piazza tramite i media.

I dubbi di Wasgington sull’attesa controffensiva ucraina e sugli obiettivi di Zelensky

La questione degli attacchi diretti a Mosca, uniti ai rumors di possibili attentati contro Vladimir Putin, è insomma l’ultimo episodio di una serie che arriva proprio quando si intensificano, anche mediaticamente, le voci della prossima controffensiva ucraina, sulla quale però vi sono ancora poche certezze e soprattutto qualche dubbio proprio da parte statunitense. Problema di timing, collegato alla preparazione dell’operazione su larga scala che secondo la volontà di Volodymyr Zelensky dovrebbe riportare entro l’anno alla vittoria definitiva sulla Russia e alla riconquista dei territori al momento occupati, mentre per i vertici militari di Washington è alquanto difficile che ciò possa accadere. Sul lato ucraino le ultime vittorie sul campo risalgono a prima dell’inverno, con la riconquista di Kherson, decisa non da una battaglia campale, ma dalle decisione russa di ripiegare sulla riva sinistra del fiume Dnipro. Kyiv ha bisogno di successi visibili, che nel Donbass non possono essere al momento raggiunti, con lo sforzo che si è concentrato nella difesa di Bakhmut e della linea intorno a Donetsk, e gli attacchi singoli sono così diventati il mezzo più adatto per sostenere pubblicamente il corso verso la vittoria finale. È certo che in questo modo viene mostrata la vulnerabilità russa e alimentata la retorica della resistenza, ma senza avere effetti reali sull’andamento della guerra. In più restano appunto i dubbi americani, almeno quelli delle colombe, che tendono a prevenire l’escalation.

La ricerca in Occidente e in Cina di un compromesso e le mine vaganti di Budanov

Budanov e i falchi ucraini sono un po’ delle mine vaganti che rischiano di mettere i bastoni tra le ruote a chi invece in Occidente come in Cina è del parere che il conflitto, impossibile da vincere sul campo sia per Mosca che per Kyiv, debba comunque terminare con una sorta di compromesso, partendo da quella che è la situazione sul campo. Si ritorna così al tema della controffensiva che ormai tutti si aspettano e che non si sa quali forme avrà: Zelensky continua a ripetere che servono più armi, Stati Uniti ed Europa hanno fornito al momento tutto il possibile, il Cremlino nel dubbio agita sempre la minaccia nucleare. In ogni caso, nonostante gli avvertimenti dagli Usa, da Budanov arriveranno probabilmente altre sorprese.