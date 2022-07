Lugano, al via la conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina

Si apre oggi a Lugano la conferenza che vede al centro la ricostruzione dell’Ucraina sotto il profilo economico e infrastrutturale, ma anche sociale e umanitario. Un meeting dedicato al Paese attaccato dalla Russia era stato programmato molto prima dello scoppio del conflitto. La Ukraine Reform Conference, dedicata come suggerisce il nome alle riforme da adottare nella nazione, in particolare per contrastare l’endemica corruzione, è infatti un appuntamento fisso dal 2017: l’anno scorso si è tenuta a Vilnius, in Lituania. Dopo l’invasione del 24 febbraio, è stata riorientata verso la ricostruzione dell’Ucraina, che dovrebbe avvenire con una sorta di “Piano Marshall”, ed è stata rinominata Ukraine Recovery Conference.

Chi è presente a Lugano

Tra i presenti il primo ministro ucraino Denys Smihal, arrivato a Lugano accompagnato da Ruslan Stefanchuk, presidente della Verchovna Rada, ovvero il Parlamento di Kyiv. La delegazione ucraina è composta da un centinaio di persone, arrivate in Svizzera per incontrare leader politici, istituzioni internazionali e rappresentanti del settore privato. A Lugano sono arrivati anche la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen, il primo ministro ceco Petr Fiala, il cui Paese ha appena assunto la presidenza di turno dell’Ue, e l’omologo polacco Mateusz Morawiecki, alla guida del Paese che ospita il maggior numero di rifugiati ucraini. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parteciperà in videocollegamento. «Il compito è davvero enorme», ha detto. A guidare la delegazione italiana c’è Benedetto Della Vedova, sottosegretario agli Affari Esteri.

Ucraina, i danni della guerra

Almeno 45 milioni di metri quadrati di abitazioni, 256 imprese, 656 istituzioni mediche e 1.177 istituzioni educative sono state danneggiate, distrutte o sequestrate finora in Ucraina, mentre l’economia del Paese ha già subito perdite per almeno 600 miliardi di dollari. Il conflitto ha fatto inoltre migliaia di vittime, anche tra i civili, e oltre cinque milioni di ucraini sono stati costretti a darsi alla fuga, trovando rifugio all’estero o in zone più sicure del Paese.