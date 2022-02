L’Ucraina ai cittadini: ecco come costruire una molotov

I 58.140 follower del profilo ufficiale Twitter della Guardia nazionale dell’Ucraina sono stati informati, tra le altre cose, su come costruire una molotov. Un tweet con una foto, contenente l’immagine di una bomba incendiaria rudimentale e scritte in cirillico per indicare passaggi da seguire, istruzioni varie e proporzioni degli ingredienti. La particolare “ricetta” è stata pubblicata nelle scorse ore per aiutare i cittadini a difendersi contro i carri armati, ormai a Kiev, e un’invasione sempre più a tappeto da parte della Russia.

La risposta degli utenti che segnalano errori

Gli utenti non si sono scomposti. Nessuna indignazione contro il tweet di un’istituzione nazionale che suggerisce ai cittadini non solo di difendersi da soli ma anche come farlo, realizzando un ordigno che potenzialmente potrebbe essere letale anche per chi lo costruisce. Molti cittadini ucraini, invece, hanno criticato il profilo perché, secondo alcuni, le istruzioni sarebbero incomplete. Gli ingredienti sarebbero giusti ma la spiegazione sull’utilizzo della stessa molotov sarebbe sbagliata. Tutto questo mentre proseguono i bombardamenti.

Su Twitter l’Ucraina chiama a raccolta il popolo

E sempre su Twitter, dove anche il presidente Volodymyr Zelensky è molto attivo, in mattinata era arrivata un’altra comunicazione ai cittadini. Sul profilo ufficiale del ministero della Difesa dell’Ucraina, il comandante delle forze armate Yuri Galushkin ha lanciato un vero e proprio appello. «Oggi l’Ucraina ha bisogno di tutti», scrive il ministero, «tutte le procedure per l’adesione a TPO sono semplificate. Porta con te solo il passaporto e il codice di identificazione. Non ci sono limiti di età. In caso di problemi sul campo, fate riferimento a questa dichiarazione ufficiale».

✅Офіційна заява Командувача Сил ТрО Юрія Галушкіна: ‼️Сьогодні Україні потрібні всі. Всі процедури приєднання до ТрО спрощені. З собою мати лише паспорт та ідентифікаційний код. Вікових обмежень немає. Якщо у вас на місцях будуть проблеми, посилайтесь на цю офіційну заяву. — Defence of Ukraine (@DefenceU) February 25, 2022

I social come arma di resistenza

Ormai i social network, soprattutto Twitter, rappresentano il modo in cui l’Ucraina parla direttamente alla cittadinanza. Viene chiesto al popolo di partecipare attivamente alla difensa del territorio, tanto da costruire bombe incendiare da scagliare contro i russi. E anche il presidente Zelensky li usa costantemente, sia per aggiornare sul conflitto, sia per parlare con i leader mondiali. O per polemizzare, come fatto oggi con Mario Draghi.