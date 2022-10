Il grosso guaio degli ucraini con le centrali elettriche e i blackout

Abbiamo una cosa in comune con gli ucraini: i problemi di elettricità nei mesi freddi e il rischio blackout. Ma la differenza non è sottile: se noi europei siamo alle prese con il caro bollette e i guai dell’approvvigionamento energetico, le tribolazioni del popolo in guerra coi russi sono più angoscianti e arrivano direttamente dalle bombe sganciate in modo brutale dall’esercito di Vladimir Putin. Il 30 per cento delle centrali elettriche dell’Ucraina è stato infatti distrutto in poco più di una settimana, provocando «massicci blackout» in tutto il Paese, ha denunciato il presidente Volodymyr Zelensky. Il Cremlino da giorni sta scientificamente intensificando gli attacchi aerei contro le infrastrutture energetiche critiche degli ucraini, col risultato che le città sono rimaste senza luce. Per esempio un quartiere residenziale della capitale Kiyv sta continuamente subendo interruzioni di corrente e dell’acqua, come ha confermato la compagnia energetica locale Dtek. Anche nella regione di Dnipropetrovsk almeno tre aree, comprese parti della città di Dnipro, hanno dovuto affrontare la stessa emergenza: a non funzionare più è stato l’impianto di pompaggio dell’acqua, dopo che i russi avevano sganciato due missili, come testimoniato direttamente anche dai reporter della Cnn.

L’Oms parla di emergenza umanitaria: «Può diventare una questione di vita o di morte»

I residenti della capitale ucraina sono stati invitati dal sindaco e dalle autorità locali a limitare il consumo di elettricità e acqua, mentre l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha parlato di «emergenza umanitaria», destinata ad acuirsi con l’imminente arrivo dei mesi invernali. Hans Henri P. Kluge, direttore regionale dell’Oms per l’Europa, ha tracciato un quadro preoccupante: «Troppe persone in Ucraina vivono in modo precario, si spostano da un luogo all’altro, dormono in strutture scadenti o senza accesso al riscaldamento. Ciò può portare a congelamento, ipotermia, polmonite, ictus e infarto. La distruzione delle case e la mancanza di accesso al carburante o all’elettricità a causa dei danni alle infrastrutture potrebbero diventare una questione di vita o di morte se le persone non sono in grado di riscaldare le loro abitazioni».

Oltre agli obiettivi militari, i russi hanno preso di mira le infrastrutture civili

In tutto, si calcola che sono più di mille le città e i villaggi in difficoltà, secondo i report ucraini. Il portavoce dei servizi di emergenza Oleksandr Khorunzhyi ha detto che «nel periodo dal 7 al 18 ottobre, a seguito del bombardamento degli impianti energetici, circa 4 mila città insediamenti in 11 regioni sono rimasti al buio. Attualmente, secondo il ministero dell’Energia, il conto sale a 1.162 comuni rimasti senza elettricità». Del resto le intelligence occidentali nei loro ultimi dossier avevano cominciato a ritenere sempre più probabile che la Russia attaccasse le infrastrutture civili, in aggiunta agli obiettivi militari, viste le sue battute d’arresto sul campo di battaglia. Ora gli ucraini hanno un altro nemico da combattere, oltre a quello russo, e si tratta dell’inverno che si preannuncia rigido e pieno di insidie.