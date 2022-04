Le tv mostrano il bunker dell’acciaieria Azovstal, ma è un gioco da tavolo

Il sito facta.news, progetto che da oltre due anni si occupa di disinformazione, bufale e fake news, ha svelato il clamoroso tranello in cui sono caduti diversi programmi televisivi. Tutto è partito da un tweet del 18 aprile, in cui una donna, in cirillico, ha postato la foto di una struttura e di uno schema al di sotto della stessa, scrivendo che si trattava di un enorme bunker sotterraneo. Alla sommità del rifugio, scrive l’utente, c’è Azovstal, l’ormai celebre acciaieria di Mariupol da giorni al centro dei combattimenti tra Russia e Ucraina. Lo schema è stato prontamente ripreso da tre trasmissioni. Peccato che non sia vero: si tratta di un’immagine di un gioco da tavolo.

Схема подземных убежищ Азовстали.

Для понимания проблемы. Они строились с расчетом выдержать ядерный удар. pic.twitter.com/MWXA4XxGXt — oksana kravtsova (@KravtsovaO) April 17, 2022

Rete4, La7 e Rai1 hanno mostrato l’immagine

Facta rilancia il tweet e mostra come in realtà l’immagine non abbia nulla a che vedere né con l’acciaieria di Azovstal né tantomeno con l’Ucraina. Il portale spiega che si tratta di una notizia falsa e che ben tre canali televisivi nazionali l’hanno rilanciata all’interno delle proprie trasmissioni, ingannati dal tweet. La foto è stata utilizzata dal programma Controcorrente andato in onda il 20 aprile su Rete 4 per analizzare la battaglia all’acciaieria. Poi, il giorno dopo, è stata trasmessa anche da PiazzaPulita su La7 e da Porta a Porta su Rai1. All’interno dell’immagine si vedono serre, laboratori di ricerca, orti e dormitori.

Blackout, il gioco da tavolo da cui è tratta la foto

Il gioco da tavolo da cui è stata tratta l’immagine rilanciata su Twitter si chiama Blackout ed è stato ideato nel 2015. Solo un’idea, però, perché non ha mai visto la luce a causa di un crowdfunding andato male. L’autore del gioco, Richard Broadwater, ha raccolta appena 14mila dei 50mila euro che servivano per la produzione. Alla base del gioco ci sarebbe un mondo post-apocalittico, con mostri tali da costringere gli umani a vivere sotto terra. Da qui il bunker, che in maniera del tutto casuale è stato ora associato a una realtà che non esiste, cioè ai sotterranei di Azovstal.

Le scuse di La7

La notizia dell’errore e della bufala circola tanto rapidamente che sono già arrivate alcune scuse dai programmi in questione. PiazzaPulita e La7 hanno immediatamente utilizzato Twitter per rivolgersi ai propri spettatori: «Ieri sera siamo caduti anche noi nell’errore di mandare in onda questa grafica riferendola alle acciaierie Azovstal. Non è così. Chiediamo scusa ai nostri telespettatori. Grazie a chi ce l’ha segnalato».