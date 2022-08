Ucraina, bombe su Zaporizhzhia: 5 morti

Sarebbe avvenuto questa notte l’ultimo attacco con bombe su Zaporizhzhia. L’attacco sarebbe accaduto a Kamianka, nel distretto di Polohy. Il vilaggio sarebbe stato occupato prima dell’attacco. A dirlo sarebbe l’Amministrazione militare regionale, Oleksandr Starukh. La notizia è stata poi riportata sulla testata Ukrainska Pravda. Tra le vittime ci sarebbero una donna di 29 anni e i suoi due figli. «I mostri russi hanno tolto la vita ad Anastasiia Borovyk e ai suoi due figli, di otto e due anni, nel villaggio di Kamianka, nel distretto di Polohy, temporaneamente occupato dai russi» ha spiegato Starukh.

Bombe a Zaporizhzhia: un primo bilancio

Altre persone sarebbero al momento sotto le macerie. Non è il solo attacco di ieri, 26 agosto. Infatti, secondo quanto riportato da Ukrinform e riferito dal capo dell’Amministrazione militare regionale Pavlo Kyrylenko, a seguito di un attacco sono morte due persone e ne sono state ferite 12 nella regione del Donetsk. Un altro attacco missilistico a Kharkiv non avrebbe comportato morti.

«È realistico che la Russia abbia aumentato i suoi sforzi nel Donbass nel tentativo di attirare o bloccare ulteriori unità ucraine, in seguito alle voci secondo cui l’Ucraina sta pianificando una grande controffensiva» si legge in un rapporto dei servizi di Londra.

L’allarme lanciato per le radiazioni

Per Energoatom – opreatore energetico ucraino – il rischio di radiazioni sarebbe alto. «Come risultato di bombardamenti ricorrenti, l’infrastruttura della centrale è stata danneggiata, ci sono rischi di perdite di idrogeno e polverizzazione di sostanze radioattive e la possilità di incendi è alta» spiegano, ma Mosca nega che le radiazioni esistano oltre il livello normale.

Nel frattempo, Putin ha varato delle misure temporanee. Chi ha il passaporto ucraino potrà restare in Russia quanto vuole. In più, chi proviene dalle regioni filorusse Donetsk e Luhansk e non solo non avrà bisogno del visto di lavoro per restare nel Paese. In precedenza, gli ucraini potevano restare nel Paese russo prima per 90 giorni e poi per 180 giorni. Ora, invece, non c’è limite temporale. I cittadini ucraini dovranno, però, registrare le impronte digitali, dare una fotografia di identità, non fare uso di droghe o essere affetto da malattie infettive.