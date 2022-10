Ucraina, Biden a Zelensky: «Non riconosceremo mai i territori annessi dalla Russia»

Joe Biden e Volodymyr Zelensky si sono sentiti telefonicamente per parlare dei referendum che si stanno tenendo nel Donbass. Per il presidente americano, gli Stati Uniti non riconosceranno mai i territori annessi e vogliono continuare ad aiutare gli ucraini.

Le parole di Joe Biden a Zelensky

Il Presidente Biden ha voluto rassicurare il premier ucraino Zelensky, ricordandogli che gli Stati Uniti sono al suo fianco per contrastare la Russia. In particolare, parlando dell’argomento più attuale, vale a dire i referendum nel Donbass, Biden ha detto che gli Stati Uniti «non riconosceranno mai come russi» i territori annessi a Mosca. Secondo le comunicazioni ufficiali, alla chiamata tra Biden e Zelensky avrebbe partecipato anche la Vice Presidente degli Stati Uniti d’America, vale a dire Kamala Harris.

Biden ha detto anche di voler continuare gli ucraini «per tutto il tempo necessario» ed è convinto a imporre sanzioni contro qualsiasi Paese che sostenga l’annessione dei territori ucraini alla Russia. Nel dettaglio, le sue parole hanno evidenziato la volontà di «imporre alti costi a qualsiasi individuo, entità o paese che fornisca supporto alla presunta annessione della Russia». L’aiuto di Biden all’Ucraina arriva grazie all’invio di nuove armi per il valore totale di 625 milioni di dollari.

I due hanno parlato anche dell’incubo nucleare

Al centro della telefonata tra Biden e Zelensky, durata secondo alcune fonti circa 6 ore, si è discusso a lungo anche dell’incubo nucleare. Evidentemente, i due presidenti hanno discusso delle possibili contromisure da attuare qualora Putin decidesse di procedere con un attacco nucleare.

Biden inoltre, ha riferito a Zelensky che gli Stati Uniti si stanno sforzando per «unire il mondo nel sostegno all’Ucraina nella difesa della sua libertà e della sua democrazia, come sancito dalla Carta delle Nazioni Unite». Ad ogni modo, non sembrano esserci segnali di stop per la guerra in Ucraina e gli Stati Uniti continueranno a supportare Zelensky e i suoi uomini.