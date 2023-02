Ucraina, stasera su Rai3 il documentario L’arte della guerra

Stasera 24 febbraio alle 21.25 Rai3 trasmetterà il documentario L’arte della guerra. Opera di Tiziana Lupi e Marco Spagnoli, con un’anteprima di Lucia Annunziata, andrà in onda a un anno esatto dall’invasione della Russia in Ucraina. Con la voce narrante di Anna Safroncik, attrice di Kyiv naturalizzata italiana, si viaggerà nel Paese martoriato dal conflitto per raccontare l’azione di chi si è subito adoperato per mettere in salvo i capolavori artistici del passato. Tanti gli esperti, tra cui la direttrice del Vittoriano di Roma e di Palazzo Venezia Edith Gabrielli e il direttore generale dell’Ukrainian Institute, Volodymyr Sheiko. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

L’arte della guerra, le anticipazioni del documentario sull’Ucraina stasera 24 febbraio su Rai3

In caso di guerra, le opere d’arte sono fra i primi obiettivi di un esercito invasore. Distruggere e depredare i capolavori del passato consente di cancellare la cultura di un Paese, annullandone la memoria e l’esistenza. Sarà proprio da questo concetto che muoverà L’arte della guerra che, grazie al racconto di Anna Safroncik, accompagnerà i telespettatori in un viaggio fra Italia e Ucraina, fra passato e presente. Si tornerà infatti alla Seconda guerra mondiale, quando noi italiani difendemmo il nostro patrimonio dalla violenza del conflitto. Abbiamo conquistato una leadership nel settore che oggi possiamo mettere al servizio di Kyiv, aiutando la città e il suo popolo a proteggere le proprie ricchezze. «Accanto a sofferenza e distruzione c’è il coraggioso lavoro dei custodi della memoria», ha detto Fabrizio Zappi, direttore di Rai Documentari. «Un messaggio che alimenta la speranza che la bellezza torni a splendere in Ucraina».

A un anno dall’invasione russa in Ucraina, il racconto di come si è cercato di salvare il patrimonio artistico del Paese.

"L'arte della guerra", il #24febbraio alle 21.20 su @RaiTre.@raidocumentari pic.twitter.com/ufQxmchm79 — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) February 23, 2023

Il documentario L’arte della guerra riporterà anche la testimonianza dei protagonisti della salvaguardia di beni e ricchezze antiche, sia italiani sia ucraini. Interverrà Edith Gabrielli, direttrice del Vittoriano di Roma e Palazzo Venezia. Si potranno ascoltare le parole di Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino, e di Micol Forti, direttrice della Collezione d’arte contemporanea dei Musei Vaticani. Spazio anche agli storici dell’arte Teresa Calvano e Paolo Coen, docente all’Università di Teramo. A seguire si potrà assistere al lavoro di Chiara Tomaini, restauratrice che al Museo Egizio sta aiutando i colleghi giunti dall’Ucraina a salvare la memoria del loro Paese. Gli autori del documentario hanno avuto modo di raccogliere anche le testimonianza di chi lavora sotto le bombe. Interverranno Nadiya Bririyk, direttrice del museo di Ivankiv, e Volodymyr Sheiko, direttore generale dell’Ukranian Insitute.