Le regioni ucraine controllate da Mosca hanno votato sempre pro-Russia?

Il 30 settembre al Cremlino saranno firmati gli accordi di annessione delle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk e delle regioni occupate di Kherson e Zhaporyzhya. Ora Mosca, secondo la procedura di annessione alla Federazione, dovrà riconoscere prima Zaporyzhya e Kherson come stati indipendenti (Lugansk e Donetsk sono stati riconosciuti tali alla vigilia dell’invasione). Poi Putin firmerà i trattati internazionali con i territori controllati. Quindi la pratica dovrà superare l’esame della Corte costituzionale della Federazione Russa prima di essere ratificata dal parlamento.

L’Ucraina, compreso il Donbass e la Crimea, votò compatta per il sì al referendum sull’indipendenza del 1991

I referendum, non riconosciuti dalla comunità internazionale, hanno dato risultati scontati: a Zaporyzhya si è espresso a favore dell’annessione il 93,11 dei votanti, a Kherson l’87,05 per cento, a Donetsk il 99,23 per cento e a Lugansk 98,42 per cento. Ma quanto, almeno nelle regioni russofile del Donbass, l’attaccamento a Mosca è radicato? Per scoprirlo Libération ha analizzato i risultati elettorali passati. A partire dal referendum sull’indipendenza ucraina del 1991. Come mostra la mappa disponibile sul sito dell’Istituto ucraino per la memoria nazionale, votarono nettamente a favore dell’indipendenza da Mosca anche gli oblast ora occupati, in tutto o in parte, dai russi: la Crimea (54 per cento di sì), Kherson e Zaporyzhya (il 90 per cento), Donetsk e Luhansk (l’83 per cento).

Com’è cambiato il termine filo-russo

Diverso il discorso per le elezioni presidenziali che negli ultimi 20 anni hanno evidenziato la spaccatura tra una parte di Paese più europeista e una parte più filo-russa. Occorre però chiarire che non è completamente corretto collegare l’eventuale volontà separatista di alcune regioni ucraine all’esito del voto perché nessun candidato alla presidenza ha mai proposto la secessione o l’annessione alla Russia. Allo stesso modo il termine filorusso, prima della guerra, non significava voler essere controllati o governati da Mosca.

2004: lo scontro tra Yushenko e il filorusso Yanukovich

Si parte dalle Presidenziali del 2004. Il vincitore del secondo turno (il primo era stato annullato dalla Rivoluzione arancione) Viktor Yushenko, pro Ue, ottenne nelle regioni vicine al confine polacco dal 91 al 96 per cento. Le stesse percentuali conquistate nelle regioni orientali confinanti con la Federazione dal filorusso Viktor Yanukovich: dal 52,33 per cento a Kherson al 96,2 per cento a Donetsk.

2010: Yanukovich ha la meglio su Tymoshenko

Sei anni dopo, nel 2010, Yanukovich ebbe la meglio su Yulia Tymoshenko filo occidentale (48,96 per cento contro il 45,48 per cento). Nel Sud-Est del Paese Yanukovich ottenne dal 60 per cento a Kherson al 90,4 per cento di Donetsk.

2014, tra Euromaidan e guerra nel Donbass vince Poroshenko

Alle Presidenziali del maggio 2014, dopo Euromaidan e con lo scoppio della guerra nel Donbass, vinse il filo-occidentale Petro Poroshenko con percentuali nelle regioni filorusse tra le più basse del Paese: dal 33,2 per cento a Lugansk fino al 48,7 per cento a Kherson. L’affluenza fu particolarmente bassa nel Donbass già allora parzialmente sotto controllo russo (non voterà alle politiche di ottobre). In Crimea invece, annessa a marzo, non si tennero elezioni.

2019: Zelensky azzera le divisioni tra regioni

L’ultima elezione presidenziale del 2019 – non si votò nelle zone occupate della Crimea e del Donbass – è stata stravinta da Volodymyr Zelensky. Inizialmente accusato di essere filo-russo, il comico al secondo turno ebbe la meglio su Poroshenko (contro cui si era schierato persino Putin) ottenendo il 73 per cento dei consensi e arrivando primo in tutte le regioni tranne quella di Leopoli. Al primo turno, invece, il candidato questo sì “filorusso” Yuri Boïko aveva ottenuto il 13 per cento a livello nazionale con buone percentuali nelle zone non occupate di Luhansk e Donetsk e in parte di quelle di Odessa e Kharkiv. Nel 2019 a fare da collante più che l’appartenenza o meno alla sfera di influenza russa o occidentale, fu soprattutto la voglia di rinnovamento. Zelensky infatti cavalcò mediaticamente la protesta contro le élite, le oligarchie e la corruzione. Il voto quindi aumentò il senso di identità nazionale a scapito di quella regionale.