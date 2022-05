Ucraina, l’ambasciatore russo nel Regno Unito: «Mosca non userà armi tattiche nucleari»

Intervistato dalla Bbc, l’ambasciatore russo nel Regno Unito, Andrey Kelin, ha detto che il suo Paese non utilizzerà armi tattiche nucleari durante la guerra in Ucraina. La Federazione Russa, ha spiegato, prevede di utilizzare questo tipo di armi in caso di minaccia per l’esistenza stessa dello Stato e «l’operazione in corso non ha niente a che vedere con questo», ha spiegato nel corso della trasmissione Sunday Morning.

Cosa sono le armi tattiche nucleari

Le armi tattiche nucleari (la Russia dovrebbe averne circa 2 mila) sono quelle che possono essere utilizzate a distanze relativamente brevi, al contrario delle armi nucleari dette “strategiche” che possono essere invece lanciate su distanze molto più lunghe, aumentando lo spettro di una guerra nucleare a tutto campo. Quando Vladimir Putin ha annunciato la messa in allerta delle sue forze nucleari alla fine di febbraio, subito dopo l’invasione dell’Ucraina, in molti avevano temuto il peggio. Molto di brutto è successo, ovviamente, ma per il momento la minaccia nucleare appare lontana.

L’ambasciatore russo contro la ministra degli Esteri britannica

Andrey Kelin ha poi commentato le parole della ministra degli Esteri britannica Liz Truss, secondo cui la guerra finirà solo quando Putin avrà rimosso completamente le sue truppe dal territorio ucraino. Il diplomatico, bollando come «molto bellicosa» la ministra, ha sottolineato come Tuss non sia una militare professionista, né «particolarmente esperta come segretaria di Stato per gli affari esteri».

Cosa ha detto l’ambasciatore russo su Bucha

In uno scambio di battute molto teso con il giornalista Clive Myrie, Kelin ha poi confermato la posizione della Federazione Russa su Bucha: è stata una messinscena, con lo scopo di ostacolare i negoziati. «Il sindaco ha confermato che le truppe russe se ne sono andate, che tutto è pulito e calmo, nella città tornata alla normalità normale», ha detto il diplomatico. «Non è successo niente, nessun corpo è stato lasciato in strada», facendo intendere che siano stati gli ucraini a piazzare cadaveri a Bucha. Eppure ci sono le immagini satellitari, che mostrano vittime di crimini di guerra disseminati lungo le vie, con i russi ancora in città: «Probabilmente era una scena di un film, di un videogioco, uno scherzo o qualcos’altro».