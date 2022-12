Ucraina, allarme Usa per la partnership Russia-Iran

La collaborazione nel settore militare tra Russia e Iran, da cui provengono i droni usati nella guerra in Ucraina, si è ormai trasformata in una partnership di difesa vera e propria. È l’allarme lanciato dal portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby: dopo la recente ammissione da parte di Teheran di aver inviato aerei senza pilota a Mosca (dopo averlo ripetutamente negato), i due Paesi starebbero valutando la produzione congiunta di droni.

«Oggi in Ucraina la gente sta morendo a causa delle azioni dell’Iran»

«La Russia sta cercando di collaborare con l’Iran in settori come lo sviluppo di armi e l’addestramento», ha denunciato Kirby, aggiungendo che gli Stati Uniti temono che la Russia intenda «fornire all’Iran componenti militari avanzati», come elicotteri e sistemi di difesa aerea. Mosca, ha aggiunto, sta usando i droni di Teheran «per colpire le infrastrutture energetiche, privando milioni di ucraini di energia elettrica, riscaldamento e servizi critici». E poi: «Oggi in Ucraina la gente sta morendo a causa delle azioni dell’Iran». L’aeronautica ucraina ha intanto abbattuto nella notte dieci di 15 droni kamikaze Shahed-136/131 di fabbricazione iraniana lanciati dai russi contro il sud del Paese, sopra le regioni di Kherson, Mykolaiv e Odessa.

Washington preoccupata anche per l’uso di bombe a grappolo

A preoccupare non è solo l’invio di droni. L’amministrazione Biden ha infatti espresso preoccupazioni in merito alla richiesta da parte di Kyiv di bombe a grappolo, armi che sono bandite da oltre cento Paesi (Usa esclusi), ma che la Russia sta usando nel conflitto iniziato il 24 febbraio: «In base alla nostra politica, abbiamo preoccupazioni sull’uso di questo tipo di munizioni», ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa.