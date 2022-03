Ucraina, la ballerina di 12 anni fuggita dalla guerra che ora danza in Italia

È scappata di notte, di corsa, da casa. Ora è in Italia ma la memoria delle bombe è ancora viva nella sua mente. Alisa Strigunkova ha 12 anni e, sin dall’infanzia, sogna di diventare una ballerina. Il 24 febbraio scorso, è scappata da Kiev, ha lasciato casa e Paese, per sfuggire ai bombardamenti ed è giunta nel nostro Paese, dove è stata accolta da Claudia Zaccari, Prima ballerina del teatro dell’Opera di Roma. A unirle, proprio l’amore per la danza.

Alisa, danzatrice di 12 anni, fuggita dalla guerra in Ucraina

«Ora mi sento salva, ma non potrò mai dimenticare, niente potrà cancellare quella notte», confessa alla Stampa Alisa Strigunkova, ricordando la notte del 24 febbraio, e il lungo viaggio. All’inizio del bombardamento, insieme ai parenti e ad altre famiglie, ha cercato un rifugio. Poi si è messa in viaggio verso l’Italia. «Dormivano con i vestiti addosso e con le valigie pronte per scappare da un momento all’altro». La paura di quelle bombe, nella notte, l’ha fatta tremare, ma non le ha impedito di sperare e di farsi forza, anche pensando al suo sogno, che ora proprio nel nostro Paese torna ad animarsi. L’accoglienza di Claudia Zaccari consente nuovi sguardi sul domani. Dolore e nostalgia, però, sono forti. Il padre e il fratello sono rimasti a Kiev. «Non so quello che accadrà, io e mia madre ora siamo al sicuro ma il resto della mia famiglia no e no e non so se li rivedrò», racconta. «Quando eravamo in fuga per cercare riparo, ero molto spaventata, la paura era così grande che ho iniziato a piangere, singhiozzando mi sono rivolta a mia madre più volte, chiedendole quando sarebbe finito tutto».

Alisa continua a sognare di diventare ballerina

Oggi la dodicenne si dice consapevole della grande fortuna che ha avuto, sia nella fuga, sia per l’accoglienza. Quando pensa al futuro, desidera solo che la guerra finisca. «Immediatamente», sottolinea. Poi, aggiunge: «Spero di poter continuare i miei studi di danza classica e realizzare il mio sogno, quello di diventare una ballerina, e di poter ballare un giorno nella piazza principale della mia città, per portare con la danza un segno di pace». Solo pochi mesi fa, il 30 ottobre 2021, Alisa aveva incantato il pubblico di Ukraine’s Got Talent, per le capacità tecniche e l’intensità dell’interpretazione, esibendosi con altre giovani compagne e arrivando a commuovere i membri della giuria. «Ognuno dei vostri movimenti ci ha detto quanti bambini di talento ci sono nel nostro Paese! Era molto bello, tenero e così delicato!», aveva commentato l’ex ginnasta ucraina Lilia Podkopaeva.