Ucraina, al via i referendum nella quattro regioni occupate

Al via i referendum di annessione Russia in quattro regioni dell’Ucraina parzialmente occupate dall’esercito moscovita e dalle forze separatiste filorusse. La consultazione, definita una farsa dall’Ucraina e dai suoi alleati della comunità internazionale, durerà quattro giorni e si concluderà martedì 27 settembre 2022.

Referendum nelle quattro regioni occupate dell’Ucraina

Le aree interessate sono in particolare le regioni di Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia, che in totale rappresentano circa il 15% del territorio ucraino. Secondo i media russi, a partire da oggi funzionari elettorali si recheranno casa per casa a raccogliere i voti portandosi dietro delle urne elettorali. Soltanto nell’ultimo giorno disponibile saranno organizzati alcuni seggi elettorali tradizionali.

Il sindaco di Lugansk Sergey Haidai ha denunciato come gruppi armati stiano costringendo i residenti delle zone occupate a votare e che «gli occupanti stanno impedendo alle persone di lasciare la città tra il 23 e il 27 settembre». Gli alleati occidentali di Kiev hanno già chiarito che non accetteranno il risultato sul piano legale e politico e anche la Cina ha chiesto il rispetto del principio dell’integrità territoriale degli Stati. I referendum sono considerati illegali perché avvengono in zone occupate militarmente e perché non rispettano gli standard minimi stabiliti per garantire la regolarità di un processo elettorale.

L’annuncio di Putin

Il voto era stato frettolosamente annunciato martedì dalle autorità locali delle quattro regioni interessate e confermati il giorno successivo dal presidente russo Vladimir Putin, il quale ha affermato che la Russia li sosterrà e ne rispetterà il risultato. Benché abbia un esito scontato e anche se la comunità internazionale è intenzionata a non riconoscerla, la votazione è comunque rilevante perché potrebbe portare ad un’escalation del conflitto.

La Russia potrebbe infatti decidere di usare il risultato come un pretesto per ampliare le proprie attività militari in Ucraina (non è un caso che abbia dato il proprio sostegno ai referendum nello stesso discorso in cui annunciava la «mobilitazione parziale» di centinaia di migliaia di riservisti russi).