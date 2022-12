Ucraina nell’Ue: perché il processo di adesione è ancora travagliato

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è fermamente convinto che il futuro del suo Paese sia nell’Unione europea. La guerra voluta da Vladimir Putin ha dato un’accelerata al processo di adesione, che solitamente va avanti con grande lentezza (o quantomeno gli ha dato visibilità), ma un’invasione subita non basterà per vederlo giungere a compimento. A maggio il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che questa fase richiederà alcuni anni, forse decenni, «a meno che non si decida di abbassare gli standard e, quindi, di ripensare completamente l’unità della nostra Europa». Serve altro: l’Ucraina ha un grave problema di corruzione e la riforma giudiziaria è stata identificata come una delle massime priorità, da quando il Paese ha ottenuto lo status ufficiale di nazione candidata all’Ue nell’estate del 2022.

Ucraina nell’Ue, la tappe del processo di adesione

Come detto, l’attacco della Russia ha accelerato le procedure, ma l’adesione all’Ue dell’Ucraina non è certo iniziata il 24 febbraio. Tutt’altro: facendo diversi passi indietro, l’iter è iniziato nel 2004, con un meeting Ucraina-Ue alla vigilia del più recente allargamento dell’unione, è proseguito con una frenata nel biennio 2013-14, dovuta alla vicinanza del presidente Viktor Yanukovych al Cremlino, e ha poi ripreso slancio dopo l’Euromaidan, quando il nuovo governo dichiarò di voler procedere all’integrazione europea. A fine febbraio 2022 Zelensky ha firmato la richiesta di adesione e a giugno la Commissione europea ha pubblicato il proprio parere favorevole alla concessione dello status di candidato ufficiale all’Ucraina. L’Ue a marzo 2023 renderà noti i rapporti sui progressi di Kyiv, che però negli ultimi tempi ha fatto due passi avanti e uno indietro.

Lo scioglimento del tribunale distrettuale amministrativo di Kyiv

Il parlamento ucraino ha liquidato il tribunale distrettuale amministrativo di Kyiv, noto per essere la corte più corrotta d’Ucraina. Ad aprile 2021, Zelensky ha inviato al parlamento un progetto di legge per sciogliere il tribunale, cosa poi avvenuta solo a dicembre 2022, quattro giorni dopo che il Dipartimento di Stato americano aveva sanzionato il suo presidente, Pavlo Vovk, il quale indirizzava l’esito dei processi in cambio di tangenti. Vovk, assieme ad altri colleghi, già dal 2020, ossia da quando erano uscite intercettazioni compromettenti, era accusato di intralcio alla giustizia, criminalità organizzata e abuso di autorità: i nastri avevano rivelato un gran numero di cause legali fittizie, sentenze illegali e pressioni di Vovk su giudici e funzionari. La sanzione degli Stati Uniti contro il giudice capo della corte è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. «Ciò che ha reso il tribunale distrettuale amministrativo di Kyiv così potente è stata la sua giurisdizione, che copriva non solo le autorità locali, ma anche tutti gli organi governativi», ha dichiarato Mykhailo Zhernakov della Dejure Foundation, organizzazione non governativa che si occupa di riforme legali. Da parte sua, Vovk ha definito «affrettata» la decisione del parlamento di smantellare la corte, puntando il dito contro «attivisti e gruppi di lobbisti». Rostyslav Kravets, avvocato che difende molti giudici ucraini, ha detto che le accuse contro Vovk erano tutte inventate, criticando la riforma del tribunale in quanto «sostenuta da forze straniere».

Klymenko a capo del Nabu: una spinta alla lotta alla corruzione

Il secondo grande progresso è arrivato con la nomina, a luglio, di Oleksandr Klymenko come procuratore capo anticorruzione. All’inizio del 2021 aveva ottenuto il punteggio più alto nella valutazione effettuata dalla commissione di selezione creata ad hoc, ma i membri filogovernativi della commissione puntavano su Andriy Kostin (che era anche il favorito di Zelensky) e, disertando le riunioni, sono riusciti a ritardarne la nomina. Alla fine, Kostin è stato nominato procuratore generale e, a sua volta, ha scelto (su pressione dei partner internazionali) Klymenko come capo dell’Ufficio nazionale anticorruzione (Nabu). Ciò ha dato una spinta alla lotta contro la corruzione, tra l’altro uno dei cavalli di battaglia della campagna elettorale di Zelensky, con molti casi di alto profilo che alla fine sono sfociati in condanne. Uno, quello avviato contro Oleg Tatarov, vice capo dell’ufficio del presidente, per la cronaca è finito invece nel nulla.

La discussa riforma della Corte costituzionale firmata da Zelensky

Il 13 dicembre, nel giorno in cui l’Ucraina ha liquidato il tribunale amministrativo, c’è stato un passo indietro con la riforma della Corte costituzionale, organo che con la sua suprema supervisione legale può annullare le decisioni del governo. La nuova legge, firmata da Zelensky, ha istituito un gruppo consultivo di tre funzionari governativi e tre esperti indipendenti, con lo stesso numero di voti durante la selezione dei giudici, scelti a maggioranza semplice. Il 19 dicembre, la Commissione di Venezia ha raccomandato di modificare la nuova legge e di introdurre un settimo membro nel gruppo consultivo, per dare agli esperti indipendenti un voto decisivo durante la selezione. Ha inoltre raccomandato di rendere vincolanti le decisioni del gruppo consultivo, rendendo impossibile ai candidati con valutazioni negative di diventare giudici della Corte costituzionale, cosa altrimenti possibile.

Ignorando le raccomandazioni, Zelensky ha firmato dando il via libera alla riforma, che potrebbe costituire un grosso ostacolo sul percorso delle aspirazioni europee dell’Ucraina. In base al disegno di legge firmato da Zelensky, molto banalmente, solo i candidati che hanno il benestare del governo potranno essere nominati alla Corte costituzionale. A novembre del 2020, la Corte costituzionale ucraina aveva abolito alcune leggi anticorruzione giudicate troppo severe, scontrandosi con Zelensky, che aveva chiesto al parlamento di scioglierla. A causa del conflitto, i partner internazionali preferiscono al momento non criticare il presidente ucraino come facevano in precedenza, in quanto non vogliono indebolirlo in alcun modo durante la guerra. Ma a un certo punto i nodi verranno al pettine.