Ucraina, a 11 anni resta sei ore sotto le macerie a Mykolaiv: estratto vivo

Un bambino di 11 anni è rimasto intrappolato per sei ore sotto le macerie in Ucraina ed è stato salvato grazie al coraggio dei vigli del fuoco nella città di Mykolaiv. Il piccolo era rimasto sotto le macerie crollate a causa dei bombardamenti russi sia con i missili che con i droni kamikaze. Gli attacchi stanno continuando a perseguitare l’Ucraina e l’esercito russo sta colpendo anche altre città come Nikopol.

Il bambino salvato sotto le macerie in Ucraina

La città di Mykolaiv, sita nell’Ucraina meridionale, è stata presa di mira durante la notte da un pesante bombardamento delle forze armate russe. L’attacco ha distrutto diverse aree residenziali causando disagi ai cittadini. I missili russi hanno raso al suolo anche un edificio di cinque piani. Ciò è stato confermato dal sindaco Oleksandr Senkevych che ha dichiarato: «Due piani superiori sono stati completamente distrutti, il resto è coperto di macerie. I soccorritori sono al lavoro per soccorrere i feriti».

Proprio in quell’edificio di cinque piani i vigili del fuoco sono riusciti a trovare e salvare un bambino di 11 anni, rimasto intrappolato sotto le macerie per l’attacco in Ucraina per oltre sei ore. Il governatore Vitaliy Kim tramite un post fatto su Twitter ha postato il video del salvataggio e le immagini del piccolo dimostrano che era spaventato ma che non ha subito danni significativi. I soccorsi sono ancora in azione per le ricerche delle altre persone che si trovavano all’interno dell’edificio al momento del crollo.

Mykolaiv. Rescue operation to save an 11-year-old boy from the rubble. Child spent there 6 hours. pic.twitter.com/1iF5R8PqAD — Віталій Кім / Vitaliy Kim (@vitalij_kim) October 13, 2022

Continuano i bombardamenti russi

Continuano i bombardamenti russi e l’Ucraina continua subire attacchi. Questa volta, la maggior parte dei bombardamenti ha colpito la città di Nikopol. Il membro del parlamento ucraino Oleksiy Goncharenko ha denunciato gli attacchi della Russia dicendo: «Durante l’attacco un uomo di 59 anni è stato ferito e circa 30 grattacieli e case private sono stati danneggiati, lasciando circa 2.000 famiglie senza elettricità».

Inoltre Mosca ha autorizzato un altro attacco nelle scorse ore attraverso l’uso di droni kamikaze nella regione di Kiev.