Uccisa Hadith Najafi, la ragazza simbolo delle proteste in Iran

Hadith Najafi, la ragazza simbolo delle proteste scoppiate in Iran dopo la morte di Mahsa Amini, è stata a sua volta uccisa a Karaj. Lo riferiscono vari social e in particolare la giornalista iraniana Masih Alinejad sul suo profilo Twitter: «Sua sorella mi ha detto che aveva solo 20 anni ed è stata uccisa da sei proiettili nella città di Karaj».

This 20 Yr old girl who was getting ready to join the protest against the murdering of #MahsaAmini got killed by 6 bullets.#HadisNajafi, 20، was shot in the chest, face and neck by Islamic Republic’s security forces.

Be our voice.#مهسا_امینیpic.twitter.com/NnJX6kufNW — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 25, 2022

Hadith Najafi, il video diventato virale sui social

Era diventato virale il video nel quale la bionda Hadith, senza velo, si legava i capelli in uno chignon prima di una manifestazione. La ragazza, riferisce Alinejad, è stato colpito al petto, al viso e al collo da proiettili sparati dalle forze di sicurezza della Repubblica Islamica.

A riportare la notizia sono anche numerosi account che si oppongono alle regole imposte dal regime degli ayatollah.

This Iranian woman is getting ready to stand face to face to security forces. Iranian regime have guns and bullets but they scared of our hair.

They killed #MahsaAmini for a bit of hair. Let’s have a Hair Revolution.

Our hair will bring down Islamic dictators. #مهسا_امینی pic.twitter.com/skjaPF63Ml — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) September 24, 2022

La morte di Mahsa Amini e l’ondata di proteste

Da diverse giorno in Iran sono in corso proteste, scoppiate dopo l’uccisione della 22enne Mahsa Amini, giovane curdo-iraniana arrestata a Teheran dalla polizia religiosa, dove si trovava con la sua famiglia in vacanza, a causa della mancata osservanza della legge sull’obbligo del velo, in vigore dal 1981. Dopo essere stata fermata e condotta presso una stazione di polizia, la ragazza è in seguito deceduta in circostanze sospette il 16 settembre, dopo tre giorni di coma: il corpo presentava ferite riconducibili a un pestaggio, mentre la polizia ha dichiarato che Mahsa è morta per infarto. Da qui le proteste in tutto il Paese.