Uber files, come la società faceva pressioni sui governi per espandersi nel mondo

Per diversi anni Uber ha portato avanti una gigantesca campagna di lobbying, facendo pressioni anche su leader politici per diventare un’azienda leader del settore del trasporto automobilistico privato, sconvolgendo il settore dei taxi. Lo rivelano i cosiddetti “Uber files”, oltre 124mila documenti confidenziali interni alla società americana, fatti pervenire da una talpa al Guardian e poi condivisi con l’International Consortium of Investigative Journalists. Ne è nata un’inchiesta, che ha coinvolto 44 testate internazionali e che getta diverse ombre su Uber. Nonché su importanti figure politiche, come Emmanuel Macron.

Uber, l’attività di lobbying

Come emerge dagli Uber files, nel periodo 2013-2017 l’azienda ha adottato tecniche di pressione politica estremamente aggressive. Sotto la guida del cofondatore e amministratore delegato Travis Kalanick, Uber andò oltre la spregiudicatezza che giustamente poteva caratterizzare una start-up nata con l’obiettivo di cambiare l’anticoncorrenziale mondo dei taxi, offrendo servizi migliori a tariffe più vantaggiose

Uber, lo stretto legame tra Kalanick e Macron

Tra i principali sponsor di Uber figura Emmanuel Macron, che a partire dal 2014 aveva sviluppato una relazione molto stretta con Kalanick: allora ministro dell’economia, dell’industria e del digitale del governo Valls, Macron promise all’azienda che avrebbe modificato le regolamentazioni sui trasporti, per favorire l’ingresso di Uber nel mercato francese. Nel 2015-2016, le proteste dei tassisti francesi contro Uber diventarono diventate estremamente violente.

Uber, Italia nel mirino con l’Operation Renzi

Tra gli sponsor di Uber anche l’ex commissaria Ue Neelie Kroes. E Kalanick incontrò anche Joe Biden, quando era vicepresidente americano. Gli Uber files comprendono 83 mila email dei dirigenti dell’azienda che, come riporta L’Espresso, tentò di imporsi nel nostro Paese tramite la campagna di pressione “Italy – Operation Renzi”, volta a condizionare l’allora presidente del consiglio (così come alcuni ministri e parlamentari dem), definito «un entusiastico sostenitore di Uber».

Uber, Kalanick si è dimesso nel 2017

Gli Uber files rivelano inoltre lavoro sottopagato, sfruttamento dei dipendenti, licenziamenti senza preavviso e giusta causa. Ma anche software per bloccare i computer aziendali durante le perquisizioni di polizia. E poi ingenti somme di denaro trasferite nei paradisi fiscali per non pagare le tasse. Per quanto riguarda l’attività di lobbying, c’è da dire che non si tratta di accuse del tutto nuove: è infatti noto da tempo che l’ascesa della start-up fondata nel 2010 è stato favorito da un atteggiamento aggressivo e poso rispettoso delle regole. Simbolo di questo modus operandi, Kalanick si dimise nel 2017 a seguito di alcune accuse di molestie sessuali.