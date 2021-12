Claudio Baglioni stasera 4 dicembre su Canale 5 con Uà – Uomo di varie età: scaletta e ospiti

Tre serate-evento in compagnia della musica di Claudio Baglioni. Stasera 4 dicembre, alle 21,40 su Canale 5, andrà in onda il primo dei tre appuntamenti di Uà – Uomo di varie età, live show del cantautore romano, a gennaio in tour con il suo nuovo disco. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Uà – Uomo di varie età, ospiti e format dello show di Claudio Baglioni stasera 4 dicembre 2021

In scaletta musica e danza, ma anche comicità e storie di vita

Un lifeshow ideato, scritto e interpretato da Claudio Baglioni. Si presenta così Uà – Uomo di varie età, evento che stasera 4 dicembre, e poi sabato 11 e 18, accompagnerà i telespettatori lungo la vita di uno dei massimi esponenti del cantautorato italiano. «È l’avvicinamento delle due lettere estreme di Uomo di varie età, canzone che fa da filo conduttore del mio ultimo album», ha postato l’artista. «U sta per uomo, A per artista. Insieme sono una sorta di grido di stupore, di meraviglia».

Tre serate-evento che uniranno musica, coreografie, danza e performance di ogni genere con racconti evocativi, emozionanti, divertenti e sketch esilaranti. Un palco di mille metri quadrati brillerà grazie alla luce di 800 corpi luminosi e al lavoro di 200 professionisti della produzione con la direzione artistica di Giuliano Peparini.

Sul palco 60 ospiti e 70 performer, ci saranno Giorgia e Morandi?

Assieme a Baglioni, spazio a 60 grandi nomi del mondo della musica, dello spettacolo, del cinema, del teatro e della danza, oltre a 70 musicisti e performer. Stuzzicato da Sorrisi in una recente intervista, Baglioni non si è sbilanciato sui nomi degli ospiti, mantenendo il riserbo. «Non posso dire niente, anche perché verrei trucidato dato che non li ricorderei tutti», ha detto Claudio Baglioni. «Sono tutti persone che ho conosciuto e che hanno segnato alcuni momenti della mia vita». Sui social però si susseguono i rumors che vorrebbero certa la presenza di Giorgia e Francesco Pannofino, mentre si parla anche di Renato Zero, Gianni Morandi, Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino.

«È il primo show della mia vita e potrebbe anche essere l’ultimo», ha postato Claudio Baglioni su Instagram. «Ho fatto tanta televisione, ma sono sempre stato uno degli interpreti». Il riferimento è ai suoi trascorsi per la tv, dove ha esordito alla conduzione nel 1997 con Anima Mia assieme a Fabio Fazio. Hanno fatto seguito anche L’ultimo valzer, sempre con Fazio, e tanti concerti, alcuni personali altri assieme ad altri artisti. Nel 2018 e nel 2019 ha invece tenuto le redini del Festival di Sanremo, di cui è stato anche direttore artistico.