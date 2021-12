Claudio Baglioni, gli ospiti di Uà stasera 11 dicembre su Canale 5

Secondo appuntamento, stasera 11 dicembre alle 21,40 su Canale 5, con la grande musica italiana. In prima serata tornerà infatti Claudio Baglioni con il suo show Uà – Uomo di varie età che raccoglie brani musicali e ricordi della lunga carriera del 70enne cantautore romano. La visione del programma sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play. L’episodio resterà fruibile anche dopo la messa in onda on demand su Infinity.

Uà – Uomo di varie età, scaletta e ospiti di Claudio Baglioni stasera 11 dicembre 2021

Il life show ideato, scritto e interpretato da Claudio Baglioni si appresta a tornare in prima serata su Canale 5 dopo gli ascolti non entusiasmanti della scorsa settimana. La prima puntata di Uà – Uomo di varie età aveva totalizzato 2,3 milioni di spettatori, pari al 14 per cento di share, piazzandosi ben lontana da Ballando con le stelle di Rai1, salito oltre il 20 per cento. Per provare a invertire la tendenza, Baglioni è pronto a sfoderare nuovi assi nel cast di superospiti. Sul palco ci saranno Achille Lauro, Zucchero Fornaciari, Antonello Venditti e il grande amico Gianni Morandi, co-protagonista dello show Capitani coraggiosi del 2015. E ancora, saranno della serata Giorgio Panariello, Andrea Bocelli e il duo pugliese Pio e Amedeo, oltre a tanti altri.

Uà – Uomo di varie età tornerà anche sabato prossimo, 18 dicembre, per la terza e ultima puntata fra coreografie all’ultimo grido e un palco da oltre 1000 metri quadri. Claudio Baglioni si avvarrà di oltre 200 professionisti del mondo dello spettacolo, spaziando fra musica, aneddoti, racconti personali e sketch esilaranti. «Uà è un affresco totale sia di vita vera che di arte varia», aveva pubblicato su Instagram il cantautore alla vigilia dell’esordio. «Un connubio che ormai è quasi impossibile dividere, che mi ha portato di qua e di là per oltre 50 anni di carriera».