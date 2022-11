U2, tour a rischio: Larry Mullen deve operarsi per continuare a suonare

Gli U2 devono fare i conti con un tour 2023 a rischio per via dell’operazione che dovrebbe fare Larry Mullen per tornare a suonare la batteria. A dirlo è la stessa band irlandese in un’intervista al Washington Post. Infatti, domenica 4 dicembre il gruppo dovrebbe ricevere un premio molto importante, il premio alla carriera del Kennedy Center.

U2, Larry Muller deve operarsi: tour a rischio

«(…) nel caso la band si esibisca dal vivo nel 2023, lo farà probabilmente senza di lui, poiché deve affrontare un intervento chirurgico per continuare a suonare» scrive il giornalista su Mullen, che lo avrebbe detto chiaramente. Questa operazione, però, non è stata approfondita ulteriormente nell’intervista. Non si sa di cosa si tratti e quale malattia stia curando Mullen. «(…) finché ti diverti davvero e non tutti ce la fanno perché il prezzo da pagare è alto. Penso quindi che la sfida consista nell’essere più generosi, più aperti nel processo. Sono una persona autonoma e attribuisco grande valore alla mia autonomia. Non canto la stessa canzone, non prego la stessa versione di Dio. Ognuno ha i suoi limiti. E lo si fa solo se ti diverti, capisci?» ha spiegato lo stesso Mullen.

In realtà, nella band non ci sarebbe lo stesso affiatamento di una volta, tanto che lo stesso Mullen avrebbe parlato di una Politburo, cioè di una dittatura dolce all’interno del gruppo.

Due album forse in uscita nel 2023

La band stava lavorando a due nuovi album, che potrebbero essere in uscita nel 2023. Il primo si chiama Songs of Ascent e sarebbe il successore di Songs od Experience del 2017. In questo caso, si parla proprio di inediti.

Il secondo album – che non avrebbe nessuna attinenza con i precedenti – si chiama Surrender come il libro pubblicato da Bono. Si tratterebbe di 40 canzoni di repertorio che la band riproducerebbe in chiave più scarna volutamente.