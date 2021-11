U2: ecco il singolo Your Song Saved My Life, soundtrack di Sing 2

Gli U2 sono tornati. Dopo il grande successo con We are the people, colonna sonora degli ultimi Campionati Europei, Bono e The Edge hanno pubblicato nella notte italiana nuova musica. Si tratta di Your Song Saved My Life, brano che farà parte del nuovo film di animazione Sing 2 – Sempre più forte, atteso per il 23 dicembre 2021.

L’ultimo album degli U2 risale al 2017

La band irlandese aveva già fatto gustare una piccola anticipazione su TikTok nei giorni scorsi, ma stanotte ha rilasciato il singolo su tutte le piattaforme social e ovviamente su Youtube. Un vero e proprio bis per Bono Vox, che in Sing 2 presterà la voce al leone-rockstar Clay Calloway. L’ultimo album della band risale al 2017, con Songs of Experience. Negli ultimi anni invece Bono e The Edge hanno pubblicato diversi singoli, tra cui Ahimsa (2019) e Sing for Life, scritta per tutti i medici che hanno lottato in prima linea contro il Covid. Il brano è stato cantato anche da Zucchero all’Earth Day 2020.

Sing 2, fra i doppiatori italiani anche Zucchero

Proprio oggi intanto è uscito anche il nuovo trailer italiano di Sing 2. Il film, atteso in sala il 23 dicembre, tornerà a raccontare la buffa storia degli animali cantanti del Moon Theatre. I protagonisti però si vedranno costretti ad abbandonare la loro casa musicale per compiere un altro passo verso il successo: esibirsi sul palco di un’altra grande città, Redshore City. Al centro della narrazione ancora una volta il koala Buster Moon (Matthew McConaughey) e il suo cast di stelle.

Tornano la maialina Rosita (Reese Witherspoon), la porcospina rocker Ash (Scarlett Johansson), il gorilla Johnny (Taaron Egerton), l’elefante Meena (Tory Kelly) e infine il procellino Gunter (Nick Kroll). New entry sarà proprio Bono Vox, che interpreterà la leggenda del rock, il leone Calloway. Quest’ultimo, in italiano, avrà la voce di Zucchero Fornaciari. Nel trailer anche una nuova versione di un classico degli U2, I Still Haven’t Found What I’m Looking For.