U2, l’esibizione di Bono Vox e The Edge in una stazione della metropolitana di Kyiv

Mini concerto a sorpresa di Bono Vox e The Edge nella stazione della metropolitana Khreshchatyk di Kyiv. Il cantante e il chitarrista degli U2 si sono esibiti nel sottosuolo della capitale ucraina per dimostrare il loro sostegno alla causa del Paese, invaso dalla Russia il 24 febbraio. I due membri della band irlandese hanno eseguito alcuni grandi successi della loro discografia, come With Or Without You, Sunday Bloody Sunday e Angel of Harlem.

Successivamente, i due artisti si sono esibiti con una band locale, gli Antytela, sulle note di Stand by Me di Ben E. King.

Bono (U2) and “Antytela” band in Kyiv metro 🇺🇦 #Ukraine pic.twitter.com/C89h2gehZD — Kristina Berdynskykh (@berdynskykh_k) May 8, 2022

«Le persone in Ucraina non stanno solo combattendo solo per la loro libertà ma per tutti noi che amiamo la libertà», ha detto Bono, che nel 2018 aveva visitato Kyiv per la prima volta, rivolgendosi al pubblico ucraino nell’ambito del 15esimo incontro annuale della Strategia Europea di Yalta.

U2, il sostegno all’Ucraina è anche social

A inizio marzo gli U2, commentando l’attacco della Russia all’Ucraina, aveva pubblicato sui canali social il messaggio: «Il popolo ucraino sta insegnando al mondo cosa è la libertà e soprattutto come agisce la libertà. Il bullo del quartiere non vincerà», a corredo di una traccia audio in cui Bono, con un piano in sottofondo, recitava i versi del poeta patriota ucraino Taras Shevchenko dedicati al suo popolo. Sullo sfondo un cuore giallo e blu, come i colori della bandiera dell’Ucraina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da U2 (@u2)

Bono, la poesia di San Patrizio dedicata all’Ucraina

Successivamente, in occasione dell’annuale pranzo di Friends of Ireland al Campidoglio, la presidente della Camera Usa Nancy Pelosi aveva condiviso una poesia scritta per il giorno di San Patrizio da Bono, che nei suoi versi accostava i serpenti scacciati dal patrono d’Irlanda a Vladimir Putin.