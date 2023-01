Twitter, leader talebano contro Harry per Spare

«Signor Harry! Quelli che ha ucciso non erano pezzi degli scacchi, erano umani; avevano famiglie che stavano aspettando il loro ritorno». Così su Twitter un leader talebano si scaglierebbe contro Harry. Il marito di Meghan Markle e figlio del re Carlo III ha scritto sul suo libro Spare anche del suo periodo come militare in Afghanistan.

Twitter, leader talebano risponde a rivelazioni di Harry sul libro Spare

In questa parte della sua autobiografia, Harry racconta il suo percorso tra alti e bassi nella carriera militare, dove tutti i componenti della Famiglia Reale devono passare nel loro percorso di vita. Anche la Regina Elisabetta II era stata immortalata da giovane in alcune foto, quando dava una mano nella Women’s Auxiliary Territorial Service durante la Seconda Guerra Mondiale. Anche Carlo e William hanno seguito la carriera militare.



Di quel periodo in Afghanistan, Harry avrebbe scritto di aver visto nei talebani dei «pezzi degli scacchi». Questa definizione avrebbe urtato i talebani, in particolare il leader che ha poi espresso le sue perplessità su Twitter.

Aumenta la tensione nella Famiglia reale inglese

Anche l’esercito reale inglese ha condannato l’espressione. Il colonnello in congedo Richard Kemp, ex comandante delle truppe britanniche in Afghanistan, ha spiegato che può essere pericoloso definire i nemici del Regno Unito «Meno che umani», perché questo potrebbe provocare la reazione sul campo contro i militari attualmente impegnati su diversi fronti.



«Voglio la riconciliazione, ma prima ci deve essere un po’ di assunzione di responsabilità. La verità presumibilmente al momento è che c’è solo una versione della storia, giusto? Ma ci sono due versioni in ogni storia» avrebbe detto lo stesso Harry a Tom Bradby nell’intervista che esce alla vigilia della distribuzione del libro. «Il libro sarà peggio di quanto la Famiglia Reale si aspetti» avrebbe spiegato una gola profonda al The Times.