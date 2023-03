Twitter, via le spunte blu gratuite dal primo aprile

La rivoluzione annunciata dal nuovo patron di Twitter Elon Musk non tarda ad arrivare. Dal primo aprile, infatti, le spunte blu che certificano gli account verranno rimosse, a meno che l’utente non decida di sottoscrivere un abbonamento al servizio Twitter Blue. Solo chi pagherà, dunque, potrà essere certificato come utente e avere la famosa spunta blu. Il prezzo di Twitter Blue in Italia è, al momento, di 8 euro al mese o 84 euro all’anno.

Le spunte presenti su Twitter

Da quando il magnate Elon Musk ha preso il controllo di Twitter, molte sono state le novità che hanno interessato la certificazione dei profili. Le aziende e i brand presenti su Twitter, ad esempio, vengono contraddistinte da una spunta dorata, mentre gli account governativi vengono resi riconoscibili da una spunta di colore grigio. Anche in quest’ultimo caso sono in arrivo delle modifiche relative all’abbonamento al nuovo programma Twitter Verified Organizations che, secondo le indiscrezionii, sarà l’unico modo per mantenere un badge con segno di spunta dorato o grigio. I prezzi dell’abbonamento dovrebbero essere di 1.000 dollari al mese più tasse per i profili governativi e di 50 dollari al mese più tasse per ogni subaccount di affiliazione aggiuntivo.

Come funzionano le spunte blu

La notizia del cambio di linea da parte di Twitter non ha lasciato indifferenti i molti utenti che da anni lo utilizzano e che erano riusciti a conquistarsi la spunta blu. Quest’ultima era stata introdotta per la prima volta per gli account verificati nel 2009 e aveva il principale obiettivo di aiutare gli utenti a identificare celebrità, politici, aziende, testate e altri account pubblici.

Prima dell’arrivo di Elon Musk, il meccanismo delle spunte blu era dunque gratuito e ben 420.000 account risultavano verificati. Dal suo lancio, Twitter Blue ha avuto comunque delle difficoltà: a novembre Musk aveva dovuto sospendere gli abbonamenti a pagamento dopo che alcuni account falsi e parodia avevano acquistato la spunta blu generando grande confusione tra gli utenti del social network.