Twitter, da oggi addio alle spunte blu gratuite

Spunte blu solo a pagamento. Il conto alla rovescia era già iniziato e noto da tempo, ma da oggi la rimozione delle spunte blu gratuite è ufficiale. Solo coloro che pagano gli abbonamenti Twitter Blue riceveranno i simboli della spunta blu verificati sui loro profili. Nello specifico, se si è possessori di un account precedente verificato su Twitter con il classico segno di spunta blu, occorrerà pagare il servizio per mantenerlo attivo. Gli unici account che manterranno i loro segni di spunta blu sono quelli iscritti a Twitter Blue.

I costi delle spunte blu su Twitter

Prima di parlare di costi, occorre fare una premessa: Twitter Blue ha un costo diverso per ogni Paese e in base alla tipologia di iscrizione. Secondo quanto riportato da livemint.com, negli Stati Uniti, costa 11 dollari al mese o 114,99 dollari all’anno per gli utenti iOS o Android; 8 dollari al mese o 84 dollari all’anno per gli utenti web. In India, il prezzo per Twitter Blue è di 900 rupie per iOS al mese, mentre il web mensile è di 650 rupie; il prezzo annuale per iOS è di 9400 rupie. Per gli utenti Android, il prezzo mensile è di 900 rupie mentre il prezzo annuale è di 9.400 rupie. In Italia, il costo sarà di 9,76 € al mese oppure 102.48 € all’anno.

Per affrontare questo nuovo processo, Twitter ha condiviso un aggiornamento dove si legge che: «Per rimanere verificati su Twitter, le persone possono iscriversi a Twitter Blue qui». Secondo l’azienda si tratta di «un nuovo modo per le organizzazioni e i loro affiliati di distinguersi su Twitter. Gli account affiliati all’organizzazione riceveranno un badge di affiliazione sul loro profilo con il logo dell’organizzazione e saranno presenti sul profilo Twitter dell’organizzazione, indicando la loro affiliazione».

A pagamento anche i badge di verifica oro e argento

Le spunte blu gratuite vennero introdotte nel 2009 per aiutare gli utenti a identificare immediatamente celebrità, politici, aziende e marchi, testate giornalistiche e altri account di interesse pubblico e non rappresentano l’unico elemento impattato dalla nuova politica di Musk. Il magnate fa sapere che la piattaforma di social media ha anche lanciato un programma per aziende e organizzazioni che prevedrà l’addebito di 1.000 dollari al mese per i badge di verifica che saranno di due tipologie al momento: oro per marchi, aziende e organizzazioni non profit e grigio per i governi.