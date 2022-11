Twitter, spunta blu ma anche oro e grigia: come cambiano i profili verificati

Dopo il disastro degli account verificati di Twitter, Elon Musk rilancia la nuova versione e avrà spunte di colore diverso: oro per le aziende, grigia per i governi, blu per gli individui con la presenza di autenticazione manuale.

Le nuove indicazioni sul sistema Verified di Twitter

Elon Musk ha twittato le novità che il social network Twitter adotterà in merito al nuovo programma Verified dopo il fallimento con la prima versione che ha creato imbarazzo e situazioni disdicevoli. Nel suo tweet si legge: «La spunta oro per le aziende, la spunta grigia per il governo, la spunta blu per gli individui e tutti gli account verificati saranno autenticati manualmente prima dell’attivazione della spunta». In realtà, già in passato il patron di Tesla aveva pensato di adottare un sistema «colorato» per il programma Verified ma ora sembra che si sia espresso ufficialmente sulla questione. Tuttavia, non è ancora chiaro se tutti gli account dovranno pagare la tariffa di 8 euro mensili per essere riconosciuti come verificati.

In un tweet successivo, Musk ha detto che «gli individui possono avere un piccolo logo secondario che mostra la loro appartenenza a un’organizzazione se verificati come tali da quell’organizzazione». Inoltre, tutti i singoli utenti avranno lo stesso segno di spunta blu perché il «confine di ciò che costituisce ‘notevole’ è altrimenti troppo soggettivo» ha concluso Musk.

La data per il lancio del nuovo sistema

Musk aveva già lanciato il suo nuovo sistema di verifica con la possibilità che chiunque si fosse iscritto a Twitter Blue pagando 8 dollari al mese avrebbe ottenuto un segno di spunta blu. Un completo fallimento visto che molti si sono presi gioco di tale abbonamento, creando profili fake e autenticandoli come verificati. Infatti, il sistema è stato chiuso dopo appena 48 ore.

Musk aveva dichiarato che il programma Twitter Blue aggiornato sarebbe stato lanciato il 29 novembre, per poi avvisare che avrebbe posticipato l’uscita fissando la data al prossimo 2 dicembre.