Tweet su Salman Rushdie, J.K. Rowling minacciata: «Sei la prossima».

Un tweet neutro, di semplice supporto all’illustre collega Salman Rushdie. Tanto è bastato a J.K. Rowling per diventare oggetto di pesanti minacce. «Notizie orribili. Mi sento molto male in questo momento. Auspico che stia bene». Questa la riposta di un follower: «Non preoccuparti, sei la prossima», ha scritto l’utente Meer Asif Aziz sotto al suo tweet, definendo Hari Matar, ovvero l’autore dell’aggressione a Rushdie, «un combattente sciita rivoluzionario». Rowling ha condiviso lo screenshot del commento, precisando successivamente che la polizia è già stata coinvolta nella vicenda.

.@TwitterSupport These are your guidelines, right? “Violence: You may not threaten violence against an individual or a group of people. We also prohibit the glorification of violence… “Terrorism/violent extremism: You may not threaten or promote terrorism…” pic.twitter.com/BzM6WopzHa — J.K. Rowling (@jk_rowling) August 13, 2022

Salman Rushdie, l’appello di Bernard-Henri Lévy

Intanto, in un lungo testo pubblicato dal Journal du dimanche, il filosofo francese Bernard-Henri Lévy ha chiesto che il Premio Nobel per la Letteratura venga assegnato il prossimo ottobre a Salman Rushdie. «Non riesco a immaginare nessun altro scrittore che oggi lo meriti più di lui. La lista è confidenziale e quindi non è possibile sapere se Salman Rushdie, spesso preso in considerazione per il Nobel, ne faccia parte», ha scritto il filosofo. Secondo le regole del Premio Nobel per la Letteratura, il massimo riconoscimento per uno scrittore, la lista dei cinque finalisti viene infatti decisa a maggio. «Salman Rushdie è uno scrittore punito per aver scritto, per trent’anni, testi liberi e che rendono liberi: merita un risarcimento».

Salman Rushdie, la preoccupazione di Roberto Saviano

Sulla barbara aggressione a Rushdie è intervenuto anche Roberto Saviano: «Al di là della sofferenza del corpo, temo che finirà sotto protezione, il che è davvero il peggio per lui. Temo che in futuro sarà ancora visto come un bersaglio. Ed è terribile, perché in tutti questi anni era davvero riuscito a liberarsi da tutto questo», ha detto parlando con Bfmtv.