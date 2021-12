Twitter rimuoverà foto e video pubblicati senza consenso dell’utente

Nuova rivoluzione in casa Twitter. Dopo il passaggio di consegne fra Jack Dorsey, fondatore della piattaforma, e il nuovo Ceo Parag Agrawal, già responsabile tecnologico, il social network ha introdotto novità anche in termini di informazioni private. Con una nota sul proprio sito ufficiale, Twitter ha infatti annunciato che cancellerà foto e video degli utenti se pubblicate senza il consenso dei soggetti in questione.

Sharing images is an important part of folks' experience on Twitter. People should have a choice in determining whether or not a photo is shared publicly. To that end we are expanding the scope of our Private Information Policy. 🧵

Al momento, il social vieta la condivisione senza consenso di informazioni biometriche e anagrafiche, indirizzo di casa, numeri di telefono personali e dettagli finanziari. Divieto esteso in questi giorni anche a contenuti multimediali come fotografie e video. In caso un utente segnalasse un contenuto postato senza la sua volontà, la piattaforma provvederà alla cancellazione immediata. «L’uso improprio dei media privati ​​può colpire tutti, ma può avere un effetto sproporzionato su donne, attivisti, dissidenti e membri delle comunità minoritarie», si legge nella nota aziendale. «La condivisione dei media personali può violare la privacy di un soggetto e portare a danni fisici o morali». Lo scopo è dunque prevenire il cosiddetto doxing, ossia la diffusione in rete di dati personali con scopi molesti e compromettenti.

LEGGI ANCHE: Cos’è #VioliNation e perché lo spazio Twitter è diventato virale

Tuttavia ci sono alcune eccezioni. «Questa politica non è applicabile ai media che rappresentano personaggi pubblici o individui i cui contenuti sono condivisi nell’interesse pubblico», ha continuato la nota. L’azienda ha comunque specificato che la rimozione avverrà, in tali condizioni, solo se vi è un chiaro scopo di «molestare, intimidire o usare la paura per mettere a tacere gli individui». Stesso discorso per le immagini di nudo private di individui pubblici, le quali «continueranno a essere oggetto di azione ai sensi della nostra politica sulla nudità non consensuale».

Images/videos that show people participating in public events (like large scale protests, sporting events, etc.) would generally not violate this policy.

For more on what is NOT in violation, read the full policy here:https://t.co/plPa5TgEnM

— Twitter Safety (@TwitterSafety) November 30, 2021