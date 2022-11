Twitter, il sondaggio di Musk per il ritorno di Trump

Un sondaggio per decidere se Donald Trump può tornare su Twitter. Lo ha lanciato il nuovo proprietario della piattaforma, Elon Musk, rimettendo al volere degli utenti del social network (che sono sempre meno) la decisione.

Reinstate former President Trump — Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2022

Il fronte del sì è in vantaggio

L’uomo più ricco del mondo, nell’occhio del ciclone per alcune decisioni prese dopo l’acquisto di Twitter (che hanno portato a licenziamenti e conseguenti dimissioni di massa), ha poi twittato “Vox Populi, Vox Dei”, come a rimarcare che tutto dipenderà dall’esito del sondaggio. Il social network consente all’utente di personalizzare il tempo concesso per rispondere alla domanda, ma Elon Musk ha mantenuto l’opzione predefinita di 24 ore per partecipare: in una decina di ore hanno votato in 8,5 milioni e il “sì” appare in vantaggio di cinque punti (52,5 per cento circa contro 47,5).

LEGGI ANCHE: Se fallirà Twitter, pazienza: ci risparmieremo i politici twittatori compulsivi

Trump bannato dall’assalto al Congresso Usa

Il profilo di Donald Trump sul social network dell’uccellino blu è stato sospeso dopo l’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, quando una folla di ultranazionalisti aveva preso d’assalto il Campidoglio degli Stati Uniti per cercare di impedire il passaggio di poteri al presidente eletto Joe Biden, ritenendo che le elezioni fossero state truccate. In quell’occasione il tycoon aveva fomentato le proteste e per questo è stato poi bannato. Il magnate, che aveva nel social allora di proprietà di Jack Dorsey il suo canale digitale preferito per rivolgersi ai suoi sostenitori, aveva gridato alla lesione della libertà d’espressione, per poi creare una piattaforma tutta sua: Truth.

LEGGI ANCHE: Twitter: Russia, Cina e Stato Islamico pretendono da Musk più libertà di parola