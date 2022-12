Twitter, Musk verso le dimissioni: sta cercando un nuovo Ceo

Elon Musk sarebbe a un passo dalle dimissioni. Dopo il sondaggio boomerang che ha visto gli utenti di Twitter ribellarsi contro il nuovo proprietario, il multimilionario fondatore di Tesla sarebbe alla ricerca di un nuovo Ceo per il popolare social. A rivelarlo è la Cnbc, che ricorda anche come fu lo stesso Musk a dire, un mese fa, che la sua sarebbe stata una posizione temporanea. L’attuale amministratore delegato aveva in fatto dichiarato: «Mi aspetto di ridurre il mio tempo su Twitter e trovare qualcun altro che gestisca Twitter nel tempo». Poi, pochi giorni fa, il dietro front negando che qualcuno potesse prendere il suo posto. Adesso, dopo la presa di posizione degli utenti, sembra essere tornato di nuovo sui suoi passi.

Musk non commenta il sondaggio

Gli utenti di Twitter hanno votato in massa al sondaggio che lui stesso ha fatto sulle sue eventuali dimissioni. Hanno partecipato in 17 milioni e a vincere sono stati i sì. Musk non ha poi commentato lo smacco ricevuto se non dopo diverse ore. Il milionario ha risposto a un utente che gli chiedeva se il sondaggio non fosse stato falsato da troppi bot. E così l’ad di Twitter ha deciso che a votare le politiche aziendali saranno soltanto le spunte blu, cioè gli account premium a pagamento. Intanto secondo Cnbc la ricerca di un nuovo Ceo continua. E i dati parlano di una crescita incredibile del principale nuovo concorrente di Twitter, Mastodon, attualmente arrivato a quota 2 milioni e mezzo di utenti.

Metsola convoca Musk al Parlamento europeo

Intanto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha scritto a Elon Musk per chiedergli di testimoniare di fronte al suo organo. La paura della presidente è che Twitter «inconsapevolmente un catalizzatore di incitamento all’odio, interferenze elettorali e disinformazione». Per questo Metsola chiede un colloquio al Ceo di Twitter, un social che «svolge un ruolo centrale nella vita democratica dell’Unione europea e consente la possibilità di un discorso civile». Sarà un’occasione per palare anche di trasparenza e targeting della pubblicità politica online.