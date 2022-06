Twitter, Musk chiede i dati su spam e fake: «L’accordo può saltare»

Quello tra Elon Musk e Twitter è un matrimonio che rischia proprio di non farsi. Il Ceo di Tesla e SpaceX negli ultimi giorni ha generato scalpore con due mail, quella contro lo smart working e quella in cui ipotizza il taglio del 10 per cento dei dipendenti della sua società madre. Oggi una nuova lettera fa sprofondare di cinque punti a Wall Street il titolo di Twitter e tiene con il fiato sospeso il social. Il multimiliardario, infatti, ha dichiarato che senza le informazioni richieste sugli account spam o fake della piattaforma l’accordo rischia di saltare.

Elon Musk attacca Twitter: «Tentano di offuscare e confondere»

Musk ha inviato alla Sec una lettera, la stessa inviata ai vertici di Twitter in cui si parla di un accordo che così rischia di saltare. «Twitter ha rifiutato di fornire le informazioni ripetutamente richieste da Musk dal 9 maggio per facilitare la sua valutazione sugli account spam o fake della piattaforma. L’ultima offerta di Twitter di offrire dettagli sulle metodologie che usa è equivalente a un rifiuto», si legge nel documento. Musk attacca spiegando che voler cambiare la richiesta è un «tentativo di offuscare e confondere. Musk ha detto chiaramente che non crede che le metodologie della società siano adeguate. I dati che ha richiesto sono necessari».

Musk-Twitter: accordo sospeso da quasi un mese

La trattativa per l’acquisizione totale del social network da parte di Elon Musk è partita oltre un mese fa, ma è sospesa da circa tre settimane. E l’ago della bilancia sono proprio queste percentuali relative agli account falsi. «Musk ritiene che Twitter si stia rifiutando in modo trasparente di rispettare i suoi obblighi nell’ambito dell’accordo di fusione, il che sta facendo nascere il sospetto che la società stia trattenendo i dati richiesti a causa della preoccupazione di ciò che l’analisi di Musk stesso di tali dati rivelerà», hanno dichiarato i legali del miliardario. E lui «ritiene che l’azienda stia attivamente resistendo e ostacolando i suoi diritti di informazione».