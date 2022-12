Twitter, Musk annuncia le dimissioni da Ceo

Elon Musk ha annunciato che si dimetterà da Ceo di Twitter appena troverà «qualcuno abbastanza folle da accettare il posto». La decisione segue il sondaggio che il miliardario aveva lanciato tra i suoi follower, ai quali aveva chiesto se si sarebbe dovuto dimettere dalla guida della piattaforma: il 57,5 per cento di 17 milioni e mezzo di partecipanti al sondaggio aveva votato per le dimissioni.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.

— Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2022